Всех умерших от пневмонии в Украине проверят на коронавирус – Ляшко

Чтобы получить реальную картину распространения коронавируса в Украине, умерших от пневмонии в стране будут проверять на COVID-19. Об этом во время брифинга заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Миндзрав даст четкие указания для патологоанатомов, которые проводят вскрытие умерших, в том числе и с пневмонией. Чтобы все случаи сегодня, или предыдущие, которые были умершие и с диагнозом "пневмония", у них были отобраны образцы на наличие коронавирусной болезни", - заявил он.

Ляшко отметил, что это необходимо, чтобы узнать реальную картину с распространением инфекции по Украине.

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"Мы будем отслеживать все случаи пневмоний для того, чтобы не пропустить, или иметь реальную картину нашей системы: как она выявляет, как она лечит. И мы будет иметь ретроспективный анализ, в том числе и коронавирусной болезни, чтобы понимать как система охраны здоровья сработала во время начала развития коронавирусной болезни", – добавил чиновник.

Напомним, на данный момент в Украине подтвердили 73 случая заражения коронавирусом.

Кроме того, ранее мы рассказывали, как чувствуют себя больные с коронавирусом в Черновцах.

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