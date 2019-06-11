"Всех выпускают, никого не впускают": поступило сообщение о минировании КСУ

Эвакуацию пока не начинали

Фото: facebook.com/ConstitutionalCourtofUkraine.

Поступило сообщение о минировании Конституционного суда Украины. Об этом передает корреспондент "Сегодня" с места события.

По словам корреспондента, на данный момент в здание суда никого не впускают.

"Поступило сообщение о минировании, мы людей можем выпустить, а впустить уже не можем. Сейчас идут взрывотехнической службы проверять здание", – сообщили "Сегодня" сотрудники Управления госохраны.

Эвакуацию людей из здания Конституционного суда пока не начинали.

Напомним, Большая палата Конституционного Суда Украины на пленарном заседании в форме устного производства начала рассмотрение дела по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) Указа президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов".

На слушания дела пришел президент Украины Владимир Зеленский. В своем видеооборащении днем ранее он сообщил, что получил приглашение прийти на слушание дела и воспользовался им.

Напомним, рассмотрение иска 62-х нардепов о конституционности указа президента о роспуске Рады в Конституционном суде является одной из топ-тем дня. Больше смотрите в сюжете:

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