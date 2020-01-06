Вселенский патриарх обвинил РПЦ и Кирилла в расколе православного мира

Патриарх Константинопольский Варфоломей и митрополит Киевский и всея Украины Епифаний / Фото: AFP

Если кто и виновен в расколе православного мира, то это не Церковь Украины и не предоставивший ей автокефалию Константинопольский патриархат, а Русская православная церковь и ее предстоятель – патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Об этом, выступая 5 января в патриаршем храме на Фанаре в Стамбуле по случаю первой годовщины подписания томоса Православной церкви Украины, заявил Вселенский патриарх Варфоломей, комментируя предложение патриарха Иерусалимского Феофила обсудить раскол в современном православии.

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"Призыв святейшего патриарха Иерусалимского "сохранить наше единство в евхаристической общине" в основном касается святейшего патриарха Московского, а не всей Православной Церкви", – сказал после божественной литургии накануне Богоявления Варфоломей.

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Стоит отметить, что в ходе своего ноябрьского визита в Москву Феофил предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться в Иордании для решения проблемы раскола православного мира.

Вселенский патриарх поблагодарил патриарха Александрийского Феодора и архиепископа Афинского Иеронима, которые в прошлом году официально признали каноничность ПЦУ, включив имя ее предстоятеля Епифания в диптих – список глав автокефальных церквей, поминаемых во время литургии.

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Варфоломей напомнил, что по святым канонам именно Вселенский патриархат несет "ответственность за единство и стабильность православия" и поэтому на правах церкви-матери предоставил Украине томос для лечения раскола.

На литургии присутствовала делегация и ПЦУ, которую возглавил бывший глава Украинской автокефальной православной церкви митрополит Львовский Макарий. А епископ Васильковский Лаврентий зачитал обращение главы автокефальной украинской церкви.

Напомним, что 6-7 января 2019 года в Стамбуле состоялось торжественное вручение Украине томоса об автокефалии Православной поместной церкви. В ответ на это РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем, а также с предстоятелями Александрийской и Элладской церквей, признавших ПЦУ.

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