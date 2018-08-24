Вселенский патриарх поздравил украинцев с Днем Независимости

Сегодня, 23:40

Патриарх передал "самые теплые поздравления всем украинцам

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Вселенский патриарх Варфоломей поздравил украинцев с Днем Независимости. Как сообщили в пресс-службе президента Украины, об этом шла речь во время телефонного разговора Петра Порошенко с вселенским патриархом Варфоломеем.

"Самые теплые поздравления всем украинцам, охваченным любовью Константинопольской Матери-Церкви", – сказал он.

Президент Украины поблагодарил вселенского патриарха и рассказал про утреннюю молитву за Украину. Собеседники обсудили дальнейшие действия на пути создания Единой поместной православной церкви Украины.

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Ранее нашу страну с праздником поздравили Папа Римский Франциск и лидеры иностранных государствНашего президента и весь украинский народ с праздником поздравили Король Нидерландов Виллем-Александр, Король Швеции Карл Густав XVI, Король Бельгийцев Филипп.

Кроме того, поздравления Украина получила и от президента США Дональда Трампа. Американский лидер также рассказал, чем должна гордиться наша страна.

Напомним, в День Независимости украинцы желали друг другу безопасности и стабильности.
День Независимости, поздравление, Филипп, вселенский патриарх

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"Сегодня"

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