Вселенский патриархат никогда не признавал российскую анафему гетмана Мазепы – архиепископ

Сегодня, 04:44

Архиепископ Иов пояснил, что Иван Мазепа свободно исповедовался у православных священников Вселенского патриархата и они отпустили ему грехи

Изображение: Осип Курилас
Изображение: Осип Курилас

Вселенский патриархат не признавал канонической анафему, которая была наложена на украинского гетмана Ивана Мазепу Русской православной церковью. Об этом в интервью "Главкому" заявил представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей в Женеве архиепископ Тельмиский Иов (Геча).

"Несмотря на наложение Русской Церковью на гетмана Мазепу неканонической анафемы, представители Вселенского патриархата ее не признавали, ведь она была наложена по политическим мотивам, как средство политико-идеологических репрессий и не имела никаких вероисповедных, богословских или канонических причин", – сказал он.

Архиепископ Иов пояснил, что после первого разрушения российскими войсками Запорожской Сечи в 1709 году украинское козачество, которое перешло под протекторат крымского хана, вернулось под юрисдикцию Константинопольского патриархата, и Мазепа вместе с Филиппом Орликом были одними из первых, кто это сделал.

"В эмиграции в г. Бендеры Иван Мазепа свободно исповедовался у православных священников Вселенского патриархата. Именно они напутствовали его на смертном одре и отпустили грехи, а потом и отпевали. Его тело было положено в православной церкви городка Варнице, которая находилась в юрисдикции Вселенского патриархата, а впоследствии его перезахоронили в городе Галац на Дунае, где в центральном соборе Свято-Георгиевского монастыря местный митрополит отслужил заупокойную службу по скончавшемуся гетману. Этот митрополит был иерархом Вселенского патриархата. Итак, можем говорить, что Иван Мазепа умер как верующий Матери-Церкви, Вселенского патриархата!", – подчеркнул иерарх Вселенского патриархата.

Напомним, ученые восстановили лицо Ивана Мазепы и жены Ярослава Мудрого Ингигерды.
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