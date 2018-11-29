Вселенский патриархат окончательно утвердил Томос для Украины

Священный Синод Вселенского патриархата в Стамбуле окончательно утвердил Томос для представления автокефалии (независимости) Украинской православной церкви.

Об этом журналист Ольга Шилкина сообщила в эфире "Прямого" канала.

По ее словам, представитель Синода раздал журналистам текст итогового коммюнике, состоящего из трех пунктов, только один из которых касался Украины. Кроме того в документе не была указана дата проведения объединительного Собора православных церквей в Украине.

Отметим, что Священный Синод длился три дня, начавшись 27 ноября. В итоге сегодня было принято позитивное для Украины решение и обнародован текст исторического церковного документа.

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял позитивное решение по Украинской церкви, хотя сам Томос не был получен. Согласно решению, процедура предоставления Томоса была продолжена Константинополем, а Украине для получения независимости церкви нужно лишь объединение церквей.

Таким образом в Украине теперь ожидается проведение Объединительного собора. Как рассказывал ранее представитель Киевской патриархии Евстратий Зоря, местом объединения церквей может стать собор святой Софии в Киеве.

Планировалось, что Объединительный собор будет состоять из 41 архиерея Киевского патриархата, 12 архиереев автокефальной церкви и 10 архиереев Московского патриархата. Однако, как уже известно, в УПЦ МП заявили, что не будут присоединяться к единой церкви в Украине.

Также ранее стало известно, как будет называться объединенная церковь в Украине. Святейший патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет назвал два варианта.