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"Всем мест не хватит": в Минздраве сделали важное заявление о коронавирусе

4 марта, 13:36

Денис Беспалов

В случае массового распространения коронавируса власти могут отказаться от общей госпитализации

Министерство здравоохранения разработало рекомендации для врачей на случай распространения коронавируса в Украине. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает PavlovskyNEWS.

"Сейчас наша главная задача – сдержать эпидемию. Мы разработали рекомендации для семейных врачей – как вести наблюдение за больными. Так как в случае массового распространения мы, вероятно, откажемся от общей госпитализации. В стационаре всем больным, с подозрением, контактным – мест не хватит", - сказал Ляшко.

Он также сообщил, что в Украине находятся шесть человек с подозрением на коронавирус.

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Как известно, 3 марта в Украине официально подтвердили первый случай заражения короновирусом. В настоящий момент у инфицированного коронавирусом жителя Черновцов врачи подозревают пневмонию.

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Глава Минздрава Зоряна Скалецкая призвала украинцев не паниковать из-за зафиксированного случая коронавируса: в Украине есть более двух тысяч боксов и около 12 тысяч коек в инфекционных больницах, а также все необходимые лекарства.

Более детально читайте в материале: Коронавирус уже в Украине: кто и где заразился, последние данные – онлайн.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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