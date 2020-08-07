Всем на пляж: синоптик порадовала прогнозом погоды на выходные

Пока Европу накрывает тропическое "пекло", в Украине на выходных будет достаточно хорошая для августа погода – от 26 до 33 тепла и почти без дождей.
Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.
По ее словам, в следующие пару дней погода в Украине будет хорошей.
"Солнце, белые облака, прекрасные ночные 15-22 градуса и настоящие летние дневные 26-33 градуса. Дожди. В субботу – вокруг Карпат. И все. В воскресенье – местами с грозами на севере и западе. На юге, востоке и в центре – сухая погода", – написала Диденко.
В Киеве 8-9 августа ожидается небольшое понижение температуры воздуха до 26-28 градусов. Суббота – сухая, а в воскресенье есть шанс на дождь с грозой.
Синоптик добавила, что на следующей неделе дождей станет больше, а жары – меньше. В столице ощутимое снижение температуры воздуха следует ждать 12-13 августа.
Как сообщали новости "Сегодня", на днях ураган обрушился на Донецкую область, в сети показали, как ветер снес крышу больницы. Больше всего пострадал Великоновоселковский район. Сильный ветер повалил деревья, дороги на десятках улиц оказались перекрыты, оборваны линии электропередачи. Населенный пункт был обесточен.
А тем временем синоптики рассказали о погоде на август. Последний месяц лета будет довольно капризным – сначала было похолодание, затем снова вернулась жара, и такие температурные качели ожидаются до конца августа. А в Укргидрометцентре даже не исключают появление заморозков.
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