Дети в интернете: как уберечь ваших малышей от опасностей в Сети

Время, которое люди проводят в интернете, увеличивается с каждым днем, но сама Сеть не становится безопаснее

/ Фото: Pixabay

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С каждым годом интернет становится быстрее, доступнее, удобнее. Мы используем его для оплаты коммуналки, заказа еды, просмотра потокового видео и прослушивания аудио. Время, которое люди проводят в интернете, увеличивается с каждым днем. Вместе с тем, специалисты напоминают, что интернет-среда не всегда безопасна. И парадоксально, но в наибольшей опасности украинцы, о которых говорят, что они "родились со смартфоном", – самое молодое поколение.

Всемирный день безопасного интернета 11 февраля: почему это важно

Всемирный день безопасного интернета отмечается ежегодно во второй вторник февраля. В этом году он выпадал на 11 число. Кибербезопасность – одна из важных проблем современности, как в мире, так и в Украине. В конце января глава Национальной полиции Игорь Клименко во время итогового совещания по деятельности полиции в 2019 году заявил, что в нашей стране "в полном объеме присутствуют все ключевые "классические" преступления, совершаемые с помощью компьютерных и телекоммуникационных технологий", и что количество преступлений ежемесячно растет. Среди них глава Нацполиции, в частности, называл и "формирование у детей суицидального поведения", указав, что борьба с подобными преступлениями – приоритет киберполиции в 2020 году.

В День безопасного интернета мы решили поинтересоваться у специалистов, работающих в сфере интернет-технологий, какие угрозы для детей и взрослых они считают сегодня наиболее насущными, и как с ними бороться.

"Простые советы вроде "не открывайте ссылки", "не вставляйте флешки" – уже не работают", – Александр Ольшанский

Президент холдинга Internet Invest Group и один из основоположников конференции iForum Александр Ольшанский отмечает: детям нужно объяснять, родителям – образовываться, а предприятиям – искать специалистов по кибербезопасности, ведь чем больше в Сети денег – тем больше мошенников, претендующих на них.

"Для детей традиционно основные опасности несут люди, которые могут входить в доверие, маскируясь под профилями детей и подростков. Детям нужно объяснять, что не следует рассказывать о себе лишнего: места проживания и т.д. А лучше и вовсе сохранять анонимность в Сети, использовать ники – это тоже достаточно хорошо защищает от подобных вещей. За последние пару лет участились всевозможные атаки на компьютеры и телефоны, распространились вирусы, похищающие данные. Жертвой такой атаки может стать и взрослый человек, и целое предприятие. Крадут данные кредитных карт, деньги со счетов – все это связано по большей части с вирусными атаками. Плюс, в последнее время развивается социальная инженерия, когда к людям обращаются мошенники, к примеру, "из банка", пытаясь получить банковские данные. Они используют изощренные методы. Мне, например, присылали такое "банковское" сообщение с требованием указать карту для "возвращения налогов" – якобы в прошлом году я их переплатил. Скажу честно – ситуация, не только в интернете, а в целом в компьютерном мире сильно ухудшилась за последние пару лет. Это связано с развитием технологий, с тем, что все больше денег доступны онлайн, и преступники, естественно, хотят к этим деньгам получить доступ. Пару лет назад была "эпидемия" – вирусы-шифровальщики, которые шифруют данные, потом требуют деньги, сейчас ситуация в этом плане тоже, скажем так, напряженная. Но защита от шифровальщиков – совсем отдельный разговор: нужно делать резервные копии и хранить их так, чтобы вирус к ним не добрался. Когда-то люди закрывали дверь на крючок, и этого было достаточно. Потом появились замки, потом сигнализации. Сейчас выбрать хорошую автосигнализацию без консультации профессионала сложно. Так и в компьютерном мире. Придется консультироваться с людьми, которые разбираются в кибербезопасности. Простые советы вроде "не открывайте ссылки", "не вставляйте флешки" – уже не работают. Нужно обращаться к профессионалам. Тем более, шифровальщики могут наносить колоссальный вред предприятиям", – говорит Александр Ольшанский.

"Беспечность в интернете будет обходиться все дороже" – юрист Артем Афян

Адвокат Артем Афян, занимающийся защитой интересов в сфере IT, уверен, что дети в сети легко могут стать жертвой преступников. Но беречь детей от опасности – задача взрослых. В современном мире это так же важно, как и обучение основам правил дорожного движения.

"Дети – наиболее уязвимы, потому что в интернете много недостоверной, перекрученной, заманивающей информации. Часть из опасностей – прямые действия злоумышленника, часть – шок-контент, который просто может травмировать ребенка. Первое – родительский контроль, программы и ограничения на устройствах. Но это не будет работать без образования. Нужно понимать, что сегодня ребенку едва ли не важнее понимать, как вести себя в интернете, чем знание, как правильно переходить дорогу. Это его физическая, прямая безопасность, и ответственность родителей – снабдить его всеми знаниями. Есть огромное количество образовательных материалов: интересных и скучных, игровых и не игровых. Но этим нужно заниматься. Злоумышленники пользуются неосведомленностью и неведением. Человек, который соблюдает элементарные правила цифровой гигиены, оказывается практически недосягаемым для злоумышленника. Это как с шансами умереть от чумы – они практически нулевые, если вы тщательно моете руки. Интернет подвергается все большему регулированию. Цифровой след – такой же, как и в физическом мире. Одновременно с этим, количество информации в интернете растет, а значит, растет количество злоумышленников. Беспечность в интернете будет обходиться все дороже", – говорит Артем Афян

"Многие боятся об этом говорить, но это нужно обращать внимание": советы отца

IT-журналист и техноблогер Евгений Опанасенко воспитывает двух дочерей. В День безопасного интернета мы попросили коллегу рассказать, насколько сложно обеспечить ребенку кибербезопасность. Оказалось, совсем не сложно:

"Самое простое, что можно сделать – блокировка сайтов в настройках Wi-Fi-роутера. Сейчас практически любой роутер позволяет осуществить подобные настройки. В интернете даже можно найти и скопировать в настройки роутера готовые списки нежелательных сайтов. В среднеценовых и дорогих модемах есть опция родительского контроля, с встроенными алгоритмами и списками сайтов, которые нельзя открыть при активации этой функции. У Google есть приложение Family Link. Оно ставится на смартфон родителей, у ребенка на смартфоне активируется специальный секретный код. Приложение позволяет полностью перехватывать управление смартфоном со смартфона родителя. Можно блокировать время, проведенное в приложениях, сортировать приложения по возрастам, ограничить ребенка от взрослого или платного контента. Если ребенок что-то устанавливает, приходит уведомление на почту, если хочет купить что-то, происходит блокировка. Через приложение можно блокировать доступ к сайтам в браузере или вовсе заблокировать телефон. В смартфоне ребенка можно настроить функцию слежения за устройством. В Google-настройках аккаунты родителей и ребенка объединяются в "семью" и через обычные карты, при наличии мобильного интернета и включенной геолокации, можно отслеживать, где находится ребенок, с высокой точностью, а в случае утери телефона его можно удаленно заблокировать. Такая функция есть и в iOS. На компьютер лучше установить фаервол, антивирус, последнюю версию операционной системы. Если ребенок пользуется компьютером под учетной записью родителей, нужно также дополнительно прописать в фаервол правило на запрет определенных сайтов. Я недавно читал, что в соцсетях типа TikTok или Instagram детей могут домогаться, писать в личку непристойности. Предупредить это невозможно, но можно следить, чтобы ничего не произошло. Конечно, есть приложение для перехвата переписок, но это уже ближе к паранойе. Нужно объяснять детям правила поведения в интернете, они все описаны – не общаться с незнакомцами, соблюдать интернет-грамотность. В школах этого, к сожалению, даже на информатике, не объясняют. Эта работа перекладывается на плечи родителей. Помимо того, что не нужно много сидеть в интернете, детям следует объяснять, какие существуют опасности. Многие боятся об этом говорить, но на это нужно обращать внимание, ведь как говорится: "осведомлен – значит вооружен", – рассказывает Евгений.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как уберечься от аферистов в интернете. Подробности – в сюжете.

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