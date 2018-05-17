Всемирный день вышиванки: в моде черные платья и комплекты для семьи

Сегодня страна отмечает, пожалуй, самый нарядный свой праздник — Всемирный день вышиванки. "Сегодня" узнала, какие наряды сейчас в моде среди украинцев и сколько за них придется заплатить.

По словам продавцов маркетплейса Prom.ua, в этом году вышиванки покупают уже не так бойко, как в 2017 году. Но по сравнению с 2016-м спрос на женские варианты возрос всего на 6%, на мужские — на 12%, а на детские спрос и вовсе вырос на треть.

"Больше всего такой одежды покупают как раз в мае перед Днем вышиванки и в августе перед Днем Независимости. В это время спрос увеличивается в три раза", — говорят аналитики Prom.ua.

Что касается трендов, то вместо фабричных опять в моду входят вышиванки ручной работы — их у мастеров стали заказывать в два раза интенсивнее. Самым популярным заказом остается классическая вышитая рубашка в разных цветах (белый, черный, красный, синий, коралловый). Цена одной рубашки стартует от 500 грн. Спросом пользуются футболки-вышиванки, их часто покупают детям, поскольку те быстро вырастают из одежки, а в школах и детсадах вышиванка сейчас — главный праздничный наряд. Цена на них стартует от 395 грн.

"Также в 2018-м популярным стало классическое "маленькое черное платье", но с вышивкой. Ведь черный цвет у наших предков символизировал не только печаль, но и опыт и мудрость. Украинки же выбирают такие платья за их универсальность. Цена — от 940 грн, — рассказали нам эксперты сервиса авторских изделий Crafta.ua. — Для торжественных событий или фотосессий заказывают вышиванки в одной цветовой гамме и с похожей вышивкой для всей семьи. Такой комплект обойдется минимум в 1800 грн".

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Как студенты нарядили всю страну

День вышиванки праздник сравнительно новый — он появился лишь в 2006 году среди студентов Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича. Студентка Леся Воронюк предложила одногруппникам выбрать день, в который они все придут в вышиванках. В следующем году идею поддержали другие факультеты, позже преподаватели и другие вузы, а потом и другие города вместе с диаспорами за границей. А с 2014-го праздник начало поддерживать на госуровне Мининформполитики.