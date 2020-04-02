Всеукраинская школа онлайн: уроки будут доступны на Донбассе и в Крыму

Записи уроков будут размещены на страницах Министерства образования в Facebook и YouTube

Школьники с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, Крыма и Севастополя смогут посмотреть видеоуроки, созданные в рамках образовательной инициативы президента Владимира Зеленского "Всеукраинская школа онлайн". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, жители оккупированного полуострова, имеющие доступ к телевидению через спутниковое оборудование, смогут смотреть видеоуроки в эфире каналов – партнеров проекта, которые входят в их спутниковый пакет.

"Кроме того, дети с временно оккупированных территорий смогут просматривать записи уроков на официальных страницах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube", – говорится в сообщении.

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Как отмечается, целью проекта "Всеукраинская школа онлайн" является обеспечение доступа к дистанционному образованию для всех украинских школьников с 5-го по 11-й класс на время карантина.

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В рамках проекта 40 педагогов из Киева запишут видеоуроки по таким предметам: украинский язык, украинская литература, история Украины, всемирная история, английский язык, физика, алгебра, геометрия, география, химия, биология.

Стартует образовательный проект 6 апреля. Трансляция уроков будет осуществляться ежедневно, с понедельника по пятницу.

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