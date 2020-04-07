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"Всеукраинская школа онлайн" в первый день собрала более 3 млн зрителей

7 апреля, 19:00

Игорь Тимофеев

Самыми популярными стали занятия по физкультуре с участием украинских звезд

В Украине стартовала "Всеукраинская школа онлайн" с видеоуроками для учащихся 5-11-х классов. Первый день инициативы продемонстрировал успешность замысла с запуском нового формата получения знаний. Свидетельство тому – высокие показатели просмотров телеканалов, которые транслируют уроки, сообщает Офис президента.

По данным компании Nielsen, в понедельник, 6 апреля, почти треть зрителей утреннего эфира смотрела именно "Всеукраинскую школу онлайн". Общая аудитория первого дня проекта – более 3,3 млн "учеников" разного возраста.

На официальной YouTube-страничке Минобразования количество просмотров за последние двое суток достигло почти двух миллионов. Наиболее популярными здесь стали занятия по физкультуре с участием украинских звезд.

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Но, безусловно, главным критерием является множество положительных отзывов учеников, родителей и учителей. Они – бесценны.

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Офис президента благодарит всех, кто присоединился к новому формату обучения школьников, который был запущен в условиях карантина вследствие распространения COVID-19.

Напомним, с 6 апреля в рамках проекта "Всеукраинская школа online" 40 педагогов из Киева на время карантина станут учителями для всей Украины. Для поддержки этого важного социального проекта, "Медиа Группа Украина" открыла свободный доступ к трансляциям уроков на платформе OLL.TV .

Сайт "Сегодня" также сообщал, что на первом уроке по математике для 5-го класса преподаватель допустила ошибку .

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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