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"Всевидящее око" видит малейшее возгорание: как в Украине борются с лесными пожарами

Сегодня, 18:01

Только за прошлый год в Киевской области произошел 221 лесной пожар, горели 18 гектаров

"Всевидящее око" видит малейшее возгорание: как в Украине борются с лесными пожарами Украина Только за прошлый год в Киевской области произошел 221 лесной пожар, горели 18 гектаров

К лесным пожарам в Украине - готовы. Спасатели показали журналистам, как и чем бороться с огнем. Показали даже "всевидящее око", которое может зафиксировать возгорание на расстоянии до 25 километров.

Техника – готова, а для разведки – нововведение. На вышках камеры, которые видят малейшие очаги возгорания на расстоянии 20-25 километров. В диспетчерской сидит оператор и видит ситуацию через монитор.

"Дым поднимается выше деревьев, я навожу одну камеру, потом вторую, смотрю координаты. Обнаруживает, где точно находится пожар", – рассказал специалист видеонаблюдения КП "Святошинское лесопарковое хозяйство" Александр Кот.

Именно он первый информирует спасателей, где именно очаги огня. Пожарные разворачиваются за считанные минуты. Наглядно демонстрируют, как тушат пожары. Время прибытия – максимум 10 минут. Тушить пламя в лесу – значительно сложнее, чем в городе, говорят спасатели.

Только за прошлый год в Киевской области произошел 221 лесной пожар, горели 18 гектаров леса. Бывают случаи, когда к этому приводят действия людей, которые сжигают сухую траву. Огонь перекидывается на лесополосу. В "Святошинском лесопарковом хозяйстве" говорят: привлечь к ответственности поджигателей почти нереально.

"Штрафы небольшие, поэтому люди вообще не боятся этих штрафов. Максимальный штраф, если юридически доказано, до двух тысяч гривен. А так штрафы мелочные: это сотни гривен", – рассказал начальник отдела данного предприятия Юрий Мищенко.

Сезон лесных пожаров спасатели ожидают уже в ближайшее время, ведь люди с наступлением тепла начинают выезжать на природу.

Как мы сегодня писали, в Харьковской области за сутки произошло 86 пожаров. А в селе Буды в сгоревшей траве прохожие обнаружили тело 46-летнего мужчины.

Ранее руководитель ГСЧС Николай Чечеткин заявил, что с начала года в Украине произошло более 13 тысяч пожаров – это в 11 раз больше, чем за тот же период прошлого года. При этом площадь пожаров оказалась в 21 раз больше, чем в прошлом году.

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Тег спасатели, пожарные, пожары, лесной пожар

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