Вспышка кори в Украине: количество заболевших продолжает расти

Сегодня, 21:41

За прошедшую неделю заболели более 1600 человек

фото из открытых источников
фото из открытых источников

В Украине за прошедшую неделю (14-20 мая) корью заболели 1610 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. 

"По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 20-ю неделю 2018 корью заболели 1610 человек (642 взрослых и 968 детей)", – говорится в сообщении.

В середине мая сообщалось, что с начала 2018 года в Украине корью заболели более 15 тыс. человек. За это время от осложнений кори умерло восемь человек: шестеро детей и двое взрослых.

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С начала года больше всего людей заболели корью в Ивано-Франковской (всего 2137 человек: 649 взрослых и 1488 детей), Закарпатской (всего 2131 человек: 420 взрослых и 1711 детей), Львовской (всего 1785 человек: 590 взрослых и 1195 детей), Одесской (всего 1552 человека: 766 взрослых и 786 детей) и Черновицкой (всего 1081 человек: 361 взрослый и 720 детей) областях.

Напомним, в селе Черная Тиса в Раховском районе Закарпатской области была зафиксирована вспышка кори. По состоянию на четверг, 17 мая, диагноз "корь" поставлен 56 ученикам общеобразовательной школы.

Отметим, что ранее медики предупредили – в ряде случаев корь стала еще более агрессивной, болеть начали и те, кто был вакцинирован, хотя подобные случаи все еще довольно редки по сравнению с непривитыми пациентами.

Также мы сообщали о том, что во Львове 11 апреля госпитализировали 11 человек – студентов Львовского государственного колледжа декоративного и прикладного искусства им. Труша. Всем им поставили диагноз "корь".
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Источник:

"Сегодня"

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