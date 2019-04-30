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Зеленский встретился а предстоятелем ПЦУ Епифанием

30 апреля, 15:55

Встреча состоялась в Михайловском Златоверхом монастыре

Фото Православной Церкви Украины
Фото Православной Церкви Украины.

В Киеве началась встреча Предстоятеля Православной Церкви Украины Блаженнейшего Митрополита Епифания и новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится на официальной странице ПЦУ в Facebook.

"Избранный Президент Украины Владимир Зеленский и Предстоятель Православной Церкви Украины Блаженнейший Митрополит Епифаний встречаются в Михайловском Златоверхом монастыре г. Киева", – говорится в сообщении.

Напомним, президентские выборы в Украине, за которыми пристально следили"Сегодня", публикуя онлайн новости, фото, видео и заявления, официально завершились оглашением окончательных данных на заседании Центризбиркома во вторник, 30 апреля. 

В начале заседания члены ЦИК огласили результаты по итогам голосования в областях Украины и данные были внесены в общий протокол Центризбиркома по результатам голосования.

Протоколы с окончательными результатами подсчетов голосов подписали представители кандидатов в президенты в ЦИК.
Итого, согласно итоговым подсчетам:

  • за Владимира Зеленского проголосовало 13 541 528 человек, что составляет 73,22% голосов;
  • за Петра Порошенко проголосовало 4 522 450 избирателей, что составляет 24,45% голосов.

Таким образом, крайний срок, когда может быть проведена инаугурация Владимира Зеленского, – 3 июня. Впрочем, она может состояться и раньше.

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Тег переговоры, встреча, Зеленский, Епифаний

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