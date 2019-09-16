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Встреча президентов, конференция ОБСЕ и масштабные военные учения: топ-темы дня

16 сентября, 11:40

Понедельник, 16 сентября, будет достаточно насыщенным событиями

В понедельник, 16 сентября, сразу несколько тем станут основными в информпространстве и получат развитие в течение дня.

Президент Владимир Зеленский проведет переговоры со своей коллегой из Словакии Зузаной Чапутовой. По итогам переговоров запланирован подход к прессе.

Состоится заседание Согласительного совета депутатских фракций Верховной Рады. На повестке дня рассмотрение и согласование 27 законопроектов.

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Украинский активист из Крыма, освобожденный политзаключенный Владимир Балух и его адвокат Дмитрий Динзе дадут пресс-конференцию.

В Варшаве стартует международная конференция Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), организуемая Бюро по демократическим институтам и правам человека.

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Начинается 63-я сессия МАГАТЭ в отделении ООН в Вене. Ожидается участие высокопоставленных представителей более 170 стран.

В России начались масштабные военные учения "Центр-2019" при участии армий Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Индии, а также Китая и Пакистана.

О том, какими были итоги минувшей недели, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.

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переговоры обсе Зеленский магатэ итоги Владимир Зеленский военные учения Балух

Источник: Сегодня

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