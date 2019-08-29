Планы встречи Зеленского с Трампом и китайская угроза: что нужно знать о визите Болтона в Киев

Фото: открытые источники

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон анонсировал свой визит в Украину еще 27 августа, но конкретных дат не указал. Оказалось, в этом не было нужды: топ-советник Трампа прилетел в Киев в тот же день. Об этом на своей странице в Twitter сообщило американское посольство в Украине, отметив, что у Болтона запланирован ряд встреч с украинскими чиновниками.

"Рады приветствовать советника по национальной безопасности Джона Болтона снова в Киеве! Приезд посланника Болтона подчеркивает поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантического пути. Он надеется на продуктивные встречи с украинскими чиновниками", – гласит опубликованное 27 августа коммюнике.

Информацию о визите подтвердила и экс-замминистра экономразвития и бывший торговый представитель Украины Наталия Микольская, отметив важность поездки Болтона.

"Важный визит в контексте заявлений Дональда Трампа на саммите G7 по России и подготовки встречи президента Трампа и президента Украины Владимира Зеленского", – написала она в своем микроблоге.

Все подробности визита Джона Болтона в Украину читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

С кем встречался топ-советник Трампа в Киеве

Первым делом при прибытию в Киев Джон Болтон возложил цветы к Стене памяти на Михайловской площади.

"Для меня было честью представлять американский народ, выражая наше уважение тем украинцам, которые погибли, защищая свой народ от российской агрессии" – написал Болтон на своей страничке в Twitter.

А свою первую рабочую встречу официального визита высокопоставленный госчиновник провел с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком.

Александр Данилюк и Джон Болтон. Фото: Александр Данилюк/Facebook

Об этом Данилюк сообщил на своей странице в Facebook, напомнив об июльской встрече с Болтоном. Переговоры состоялись 27 августа в Киеве.

"Только что завершил встречу с моим визави, советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Продолжили нашу дискуссию, начатую чуть больше месяца назад в Вашингтоне по активизации отношений Украины и Соединенных Штатов Америки в сфере национальной безопасности", – пишет Данилюк.

Следующая встреча состоялась с и.о. председателя СБУ Иваном Бакановым, на которой, по словам Болтона, стороны обсудили различные способы, как Украина и США могут укрепить сотрудничество в широком спектре мер национальной безопасности.

Следом посланник американского президента провел рабочую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Обсуждалась возможность углубления сотрудничества между Киевом и Вашингтоном в сферах безопасности и обороны, энергетической безопасности, а также в вопросах реформирования Вооруженных сил Украины и украинской оборонной промышленности.

Также глава украинского государства отметил важность консолидированной позиции США и других партнеров Украины для обеспечения освобождения украинских моряков и других незаконно удерживаемых Россией граждан.

Владимир Зеленский и Джон Болтон. Фото: Офис Президента Украины

Во время встречи Зеленский напомнил о позиции Украины, а именно о том, что наша страна выступает за расширение "нормандского формата" за счет присоединения к нему США.

"Президент Украины выразил надежду, что США смогут больше привлекаться к переговорному процессу относительно Донбасса. Он отметил, что Украина приветствовала бы присоединение Соединенных Штатов к "нормандскому формату", – сообщили в Офисе президента Украины.

Что говорил Джон Болтон в Киеве

Встреча с Трампом. Для начала, Болтон рассказал, где и когда встретятся Трамп и Зеленский. Президент США Дональд Трамп запланировал встречу с украинским коллегой в Варшаве.

"Мы рассчитываем, что у президентов будет возможность поговорить в Варшаве в рамках мероприятий по случаю 70-летия начала Второй мировой войны", - заявил он.

Болтон подчеркнул, что несмотря на отсутствие официального анонса по этому поводу, встреча должна состояться.

"Я оптимистичен относительно встречи в Варшаве. У лидеров уже были две очень теплые беседы, и у них снова будет шанс поговорить, хотя не знаю, какой длительной будет встреча, принимая во внимание занятость в церемониях", - сказал он.

Ситуация в Крыму. Кроме того, Болтон заявил, что США обеспокоены ситуацией в Черном море и в Крыму.

"Мы очень этим обеспокоены. На Черном море есть много союзников-членов НАТО. Мы ожидаем, что по всему Черному морю будет сохранен доступ для всех прибрежных государств и для других торговых сторон, которые используют Черное море. То же самое касается Балтийского моря, то же касается Северного Ледовитого океана. Это те вопросы, по которым мы с россиянами имели нелегкие дискуссии, как и по многим другим вопросам, в которых они пытаются вмешаться вне тех пределов, которых достигают их легитимные интересы", – заметил Болтон.

По его словам, США имели с Россией "некоторые очень откровенные дискуссии", касающиеся контроля над вооружением, и намерены продолжать их.

"США будут защищать свои интересы во всем мире, как и интересы своих друзей и союзников", – резюмировал советник президента США. Напомним, что в Крыму оккупанты готовят масштабные учения.

Болтон также рассказал о ситуации с поставкой Javelin в Украину.

"Могу сказать вам, что военные продажи из США – это медленный и утомительный процесс, он медленный и утомительный для стран, которые получают помощь, он медленный и утомительный для нас, и это одна из вещей, которые мы все хотели бы улучшить. Поэтому, прежде чем говорить о конкретных соглашениях, лучше оставаться на месте, о котором уже объявлено – что это произойдет, а не о том, какой уже есть прогресс в нашей очень сложной системе военных поставок", – сказал Болтон.

"Думаю, предоставление любой системы вооружения основывается на стратегических обстоятельствах, а в определенное время эти обстоятельства могут измениться. Поэтому иногда условия, которые накладываются на продажу вооружений, тоже могут измениться. Но, опять же, из-за того, что это иногда является предметом деликатных переговоров между сторонами, лучше не говорить об этом публично. Но мы оптимистично относимся к прогрессу (в этом вопросе)", -добавил он.

Сотрудничество генпрокуроров. В числе прочих громких заявлений, сделанных в Киеве,Болтон рассказал, чего ожидает от генпрокурора Рябошапки. В частности, американский политик ожидает, что у потенциального генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки сложатся хорошие рабочие отношения с генпрокурором США.

"Я уже встречался с Русланом Рябошапкой, которого номинировали на позицию генерального прокурора. Надеюсь, что, когда его утвердят, у него сложатся блестящие отношения с нашим генеральным прокурором Биллом Барром", – подчеркнул Болтон.

"Северный поток-2". Не остался без внимания посланника Трампа и проект "Северный поток – 2", идущий в обход Украины.

"Слишком большая зависимость от одной страны, от одного поставщика негативно влияет на независимость стран. Поэтому мы выражаем свою обеспокоенность проектом "Северный поток – 2", потому что видим много других возможностей в этом направлении", – заявил Болтон в Киеве.

По его словам, речь идет и о новом проекте поставок газа через Транскаспийский газопровод и экспорте сжиженного газа из США.

Болтон назвал энергетическую сферу чрезвычайно важным вопросом для Украины, США и Европы в целом.

"И приоритетом является максимальное расширение диверсификации источников поставок энергоресурсов", – заключил он.

Сотрудничество с Китаем. Не менее важным было заявление советника Трампа по поводу опасности сотрудничества с Китаем, от чего Болтон предостерег Украину. По мнению американской стороны, проводимая Пекином "дипломатия создания задолженностей" может под видом внешне привлекательных финансовых условий навредить украинской экономике.

"Нас беспокоит "дипломатия создания задолженностей", проводимая китайской стороной. И хотя сперва предлагаемые ими финансовые условия кажутся достаточно привлекательными, в будущем страны, которые на это соглашаются, оказываются с долгами, в зависимости", – заявил Болтон.

Обеспокоенность Вашингтона обусловлена также и "кражей военных технологий" – Болтон указал на схожесть пятого поколения китайских самолетов с американскими F-35.

"Поэтому мы и выразили нашу обеспокоенность по этому поводу, если экономика Украины хочет быть самодостаточной, особенно в части обеспечения своей обороны", – пояснил он.

В то же время конкретные соглашения и транзакций украинского правительства с Китаем Болтон решил не комментировать, назвав это суверенным делом Украины.

"Мы в целом выразили нашу обеспокоенность и предостережения о несправедливой практике, которую осуществляет китайская сторона", – сказал он.

Продажа концерна "Мотор Сич". Болтон также опроверг информацию о том, что он прибыл в Украину, чтобы якобы предупредить продажу китайским компаниям запорожского предприятия "Мотор Сич". По его словам, он не встречался с руководством компании.

Зачем Болтон приезжал в Украину

Кроме ситуации вокруг продажи китайцам "Мотор Сичи", есть и другие возможные причины визита. Как пишет газета Politico со ссылкой на источник в администрации президента США, Дональд Трамп распорядился провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет 250 млн долларов. По данным СМИ, Трамп хочет убедиться, что средства используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов Америки. Среди тех, кто проводит ревизию – помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и американский министр обороны Марк Эспер.

Газета поясняет, что на время пересмотра средства будут заморожены. В комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США сообщили, что они осведомлены о решении Трампа.

"У нас есть серьезные опасения в связи с замораживанием этих важных средств, и мы срочно направляем запрос в администрацию о том, почему она задерживает выделение этих ресурсов", — отмечено в заявлении представителя комитета.

Кроме того, как считает эксперт-международник Антон Кучухидзе, Болтон как представитель республиканской партии мог искать компромат на демократов для борьбы с оппонентами в ходе предвыборной гонки в США.

Я уверен, что львиная доля встречи была посвящена возможному сотрудничеству и поиску каких-то кейсов, выгодных для американцев в противодействии демократам. Возможно, это неформально, но могли бы спросить по поводу возможных коррупционных скандалов предыдущей администрации, которые так или иначе были в Украине. Сейчас Байден опережает Трампа. И республиканцам как-то надо сбивать рейтинг демократов, и какие-то коррупционные скандалы могут им в этом деле помочь", – отметил эксперт.

Кроме того, теперь украинская сторона получила точный ответ по встрече лидеров стран.

"В приоритете – вопросы безопасности и подготовка к встрече с г-ном Трампом. Теперь мы получили более-менее внятный ответ, что эта встреча состоится в Варшаве. И, конечно же, США интересны планы нового президента Владимира Зеленского", – говорит Кучухидзе.

Дальше советник президента США по национальной безопасности отправился в Минск, где встретится с президентом страны Александром Лукашенко. Посольство США назвало в Twitter главные цели визита Болтона в Беларусь: обсудить вопросы региональной безопасности и выразить поддержку независимости республики.

"Советник по национальной безопасности Джон Болтон посетит Минск 29 августа. Посол Болтон встретится с президентом Лукашенко и министром иностранных дел Макеем, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и подчеркнуть поддержку США суверенитета и независимости Беларуси", - говорится в сообщении.

Болтон станет самым высокопоставленным представителем властей США из всех, кто посещал Беларусь за последние 20 лет.

Что касается нашей страны, то стоит отметить, что Джон Болтон посещал Украину и раньше – он неоднократно встречался с бывшим руководством государства, но данный визит стал для него первым после инаугурации шестого президента Владимира Зеленского.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама