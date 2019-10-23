Встречи президента на высшем уровне и изменения в Конституцию Украины: топ-темы дня

В среду, 23 октября, центром внимания для СМИ станет президент Зеленский и конституционные инициативы

/ Фото: Пресс-служба ОПУ

Средина рабочей недели насыщена событиями в политической жизни Украины. СМИ будут следить сразу за несколькими темами, которые получат развитие в течение дня.

Президент Зеленский продолжает визит в Японию, в ходе которого проводит ряд встреч с руководством и политической верхушкой других стран.

Видео: Reuters

Состоится публичная презентация изменений в Конституцию Украины и приоритетов правительства по реформированию местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине. Планируется подход к прессе первого замглавы фракции "Слуга Народа" Александра Корниенко и министра развития общин и территорий Украины Алены Бабак.

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Крымскотатарский Ресурсный Центр и Меджлис крымскотатарского народа, а именно Рефат Чубаров и Эскендер Бариев презентуют "Анализ нарушений прав человека в оккупированном Крыму за 9 месяцев 2019 года".

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Большая палата Конституционного Суда Украины на пленарном заседании в форме устного производства начнет рассмотрение дела о внесении изменений в статью 106 Конституции Украины – закрепление полномочий президента руководить НАБУ и ГБР.

О том, какими были итоги дня вторника, 22 октября, читайте на сайте "Сегодня" в аналитическом обзоре.

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