Встретил юбилей не за праздничным столом: сегодня пленный моряк отмечает 30-летие

Сергей Чулиба хорошо и уверенно смотрит в свое будущее, говорит адвокат украинца

Сергей Чулиба / Фото из открытых источников.

Встретил юбилей не за праздничным столом: сегодня пленный моряк отмечает 30-летие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/383/918/5c8383918abd9.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/383/918/5c8383918abd9.png 2019-03-09T11:15:57+02:00 Украина Сергей Чулиба хорошо и уверенно смотрит в свое будущее, говорит адвокат украинца

Сегодня украинскому моряку с рейдового буксира ВМС "Яны Капу" Сергею Чулибе, пребывающему в российском плену более 100 дней , исполняется 30 лет.

Об этом член Московской коллегии адвокатов "Грифон" Геннадий Федоров сообщил в Facebook.

"К сожалению, свой юбилей он встречает не за праздничным столом в кругу родителей, невесты и друзей, а находясь в плену. Но, несмотря на данные обстоятельства, держится Сергей хорошо и уверенно смотрит в свое будущее", – написал адвокат украинца.

Федоров рассказал, что на предыдущей встрече передал пленному моряку поздравления от родственников.

"Сергею на нашей предыдущей встрече было приятно получить поздравления от своих родных и в очередной раз почувствовать поддержку земляков, которые также поздравляют его с днем рождения. Пожелаем Чулибе Сергею скорейшего освобождения, выдержки и крепкого здоровья!", – добавил защитник.

Напомним, другой моряк с буксира "Яны Капу" – Виктор Беспальченко – тоскует по родным, по своему городу и по Украине .

Напомним, ранее "Сегодня" сообщали, что Денис Гриценко, пленный украинский капитан рассказал о жизни в СИЗО – там мало книг и не передают письма . Однако военнопленный моряк старается следить за политической обстановкой в Украине и держать себя в форме.

Также сообщалось, что "Сегодня" встретились с голкипером ФК "Шахтер" Андреем Пятовым, который передал своему земляку – капитану украинского бронекатера "Бердянск" Роману Мокряку – слова поддержки.

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