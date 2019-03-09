Встретил юбилей не за праздничным столом: сегодня пленный моряк отмечает 30-летие
Сергей Чулиба хорошо и уверенно смотрит в свое будущее, говорит адвокат украинца
Сегодня украинскому моряку с рейдового буксира ВМС "Яны Капу" Сергею Чулибе, пребывающему в российском плену более 100 дней , исполняется 30 лет.
Об этом член Московской коллегии адвокатов "Грифон" Геннадий Федоров сообщил в Facebook.
"К сожалению, свой юбилей он встречает не за праздничным столом в кругу родителей, невесты и друзей, а находясь в плену. Но, несмотря на данные обстоятельства, держится Сергей хорошо и уверенно смотрит в свое будущее", – написал адвокат украинца.
Федоров рассказал, что на предыдущей встрече передал пленному моряку поздравления от родственников.
"Сергею на нашей предыдущей встрече было приятно получить поздравления от своих родных и в очередной раз почувствовать поддержку земляков, которые также поздравляют его с днем рождения. Пожелаем Чулибе Сергею скорейшего освобождения, выдержки и крепкого здоровья!", – добавил защитник.
Напомним, другой моряк с буксира "Яны Капу" – Виктор Беспальченко – тоскует по родным, по своему городу и по Украине .
Напомним, ранее "Сегодня" сообщали, что Денис Гриценко, пленный украинский капитан рассказал о жизни в СИЗО – там мало книг и не передают письма . Однако военнопленный моряк старается следить за политической обстановкой в Украине и держать себя в форме.
Также сообщалось, что "Сегодня" встретились с голкипером ФК "Шахтер" Андреем Пятовым, который передал своему земляку – капитану украинского бронекатера "Бердянск" Роману Мокряку – слова поддержки.
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