Вступил в силу закон о штрафах за незаконное использование символики Нацполиции

Сегодня, 18:56

Размер штрафов составит от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан

Нацполиция. Фото: hvylya.net
Нацполиция. Фото: hvylya.net

В Украину вступил в силу закон, который вводит штрафы за незаконное использование символики Нацполиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Согласно тексту закона, признаками принадлежности к полиции является символика полиции, униформа полицейских, специальные звания, ведомственные награды, специальный жетон и служебное удостоверение полицейского. Использование наименования полиции или производных от него, в том числе изложенных на иностранном языке осуществляется полицией, а в других случаях – по решению руководителя полиции", - говорится в сообщении.

Это касается формы, жетона, знаков различий, удостоверения полицейского, а также использования на транспортном средстве наименования Национальной полиции Украины или производных от него, в том числе на иностранном языке.

В Кодекс Украины об административных правонарушениях добавили соответствующую статью 184-3, которая предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000-34 000 грн).

Незаконное использование символики Нацполиции органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физлицами – предпринимателями, а также общественными объединениями, в том числе на иностранном языке, на одежде, транспортных средствах, зданиях, бланках документов, наказывается штрафом от двух до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34-51 тыс. грн). За повторное нарушение в течение года сумма штрафа увеличивается от трех тысяч до пяти тысяч (от 51 000 до 85 000 гривен).

Важный нюанс – закон уже вступил в силу, но сами штрафы начнут действовать в мае 2019 года.

Ранее сообщалось, что в Украине хотят запретить носить камуфляж.

Напомним, Рада утвердила воинское приветствие "Слава Украине" в армии и Нацполиции
закон, штраф, символика, Нацполиция

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"Сегодня"

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