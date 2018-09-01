"Неотложка" теперь будет работать по-другому: вступили в силу новые правила

Неотложная помощь не доставит человека в больницу – зато по вызову к больному приезжает профильный специалист

С 1 сентября меняется специфика работы неотложной медпомощи в Киеве, а также в Харьковской, Днепропетровской, Винницкой и Полтавской областях.

На автомобили неотложки теперь ставят GPS-маячки, чтобы диспетчер отправлял на вызов ближайшую машину. В столице вызовы по номеру "103" будут принимать специалисты, которые решают, нужна ли неотложная помощь, или лучше отправить "скорую".

Отметим, скорая помощь выезжает на вызов, если жизни человека угрожает опасность, или требуется экстренная медпомощь. В отличие от "скорой", неотложная помощь не доставит человека в больницу – зато по "неотложке" к больному приезжает профильный специалист: семейный врач, педиатр или терапевт.

Такие специалисты будут оказывать неотложную медицинскую помощь ежедневно с 8:00 до 20:00 в будние дни, и с 9:00 до 15:00 в выходные и праздничные дни.

Еще одним нововведением станет то, что все разговоры с диспетчером Центра экстренной медицинской помощи будут записываться, чтобы улучшить качество обслуживания и снизить количество жалоб на неудовлетворительное общение с медиками.

Напомним, сейчас в Украине медицинская помощь не привязана к месту регистрации или проживания. Каждый может выбрать терапевта, педиатра или семейного врача в любом медицинском учреждении, а деньги за обслуживание у врача заплатит государство.

Кроме того, в Киеве работает онлайн-система eHealth, которая позволяет записаться к врачу через интернет. Правда, киевляне до сих пор жалуются, что не все врачи в ней зарегистрированы, так что найти там своего участкового терапевта не всегда удается – как и записаться на прием на следующий день.