Вступительную кампанию в профтехи продлили из-за карантина

Поступающие могут подавать копии документов в несколько заведений одновременно

Министерство образования и науки в связи с карантином, который действует в стране, рекомендует учреждениям профессионального образования продлить сроки вступительной кампании до 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

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"Общими правилами приема в профтехи определено, что зачисление поступающих продолжается до начала занятий, то есть до 1 сентября. Традиционно вступительная кампания продолжалась еще на месяц и заведения делали дополнительный набор в пределах лицензированного объема. Поскольку в этом году из-за карантина нам пришлось менять сроки поступления в вузы, мы решили продлить их для учреждений профобразования", – заявил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.

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Одной из новаций нынешней кампании является то, что поступающие могут подавать копии документов в несколько заведений одновременно. А дальше, определившись с заведением и профессией, подавать оригиналы.

Для вступления в заведение профобразования поступающий должен представить:

заявление;

копию свидетельства об окончании 9-го или 11-го класса;

6 фотографий 3х4;

медицинскую справку;

документы, подтверждающие право на льготы (при наличии).

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"В то же время учиться в профтеха могут не только выпускники школ, но и взрослые. Они могут пройти повышение квалификации для уже имеющейся рабочей профессии, освоить новые навыки или полностью сменить профессию", – говорится в сообщении.

В Минобразования уточнили, что в 2020 году для бесплатного обучения в учреждениях профобразования по региональному или государственному заказу является 119674 места.

Ранее в Минобразования назвали две даты начала учебы в украинских вузах.

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