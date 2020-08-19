Українська
$ 27,23
32,5
  1. Последние новости Украины

Вступительную кампанию в профтехи продлили из-за карантина

19 августа, 09:53

Денис Беспалов Денис Беспалов

Поступающие могут подавать копии документов в несколько заведений одновременно

Министерство образования и науки в связи с карантином, который действует в стране, рекомендует учреждениям профессионального образования продлить сроки вступительной кампании до 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Реклама

"Общими правилами приема в профтехи определено, что зачисление поступающих продолжается до начала занятий, то есть до 1 сентября. Традиционно вступительная кампания продолжалась еще на месяц и заведения делали дополнительный набор в пределах лицензированного объема. Поскольку в этом году из-за карантина нам пришлось менять сроки поступления в вузы, мы решили продлить их для учреждений профобразования", – заявил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.

Читайте также: Начало учебы в украинских вузах: в Минобразования назвали две даты

Одной из новаций нынешней кампании является то, что поступающие могут подавать копии документов в несколько заведений одновременно. А дальше, определившись с заведением и профессией, подавать оригиналы.

Для вступления в заведение профобразования поступающий должен представить:

В тренде
Список "красных" снова увеличился: в каких областях запретили смягчать карантин
  • заявление;
  • копию свидетельства об окончании 9-го или 11-го класса;
  • 6 фотографий 3х4;
  • медицинскую справку;
  • документы, подтверждающие право на льготы (при наличии).
Реклама

"В то же время учиться в профтеха могут не только выпускники школ, но и взрослые. Они могут пройти повышение квалификации для уже имеющейся рабочей профессии, освоить новые навыки или полностью сменить профессию", – говорится в сообщении.

В Минобразования уточнили, что в 2020 году для бесплатного обучения в учреждениях профобразования по региональному или государственному заказу является 119674 места.

Ранее в Минобразования назвали две даты начала учебы в украинских вузах.

Как пандемия коронавируса повлияла на ВНО в этом году, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин вступительная кампания Украина минобразования

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Яблочный Спас-2020: красивые поздравления и открытки
Яблочный Спас-2020: красивые поздравления и открыткиFun
Яблочный Спас 2020: что ни в коем случае нельзя делать в праздник
Яблочный Спас 2020: что ни в коем случае нельзя делать в праздникFun
"Нафтогаз" запускает новый тариф: как украинцам зафиксировать цену газа на годЭкономика
В Украине новый антирекорд по коронавирусу: более 1900 случаев за сутки
В Украине новый антирекорд по коронавирусу: более 1900 случаев за суткиУкраина
"Маленькая Венеция": на Закарпатье город ушел под воду (видео)Запад
В Харьковской области вспышка COVID-19 произошла в психоневрологическом интернате
В Харьковской области вспышка COVID-19 произошла в психоневрологическом интернатеХарьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять