Вступление Украины в ЕС и НАТО: названы основные преграды

На сегодня Киев пока что выполняет все требования Брюсселя относительно членства в рамках Соглашения об ассоциации

Преградами для Киева могут стать отсутствие политической воли и некоторые страны Европы. На сегодняшний день Украине как стране-кандидату для получения статуса члена Евросоюза под силу выполнить основные требования ЕС, а официальный Брюссель не будет выдвигать каких-то дополнительных условий для украинской стороны. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал эксперт-политолог Александр Палий.

"По большому счету основные требования к Украине закреплены в Соглашении об ассоциации. Социальные критерии к странам-кандидатам прописаны в Копенгагенских критериях, в которых обозначены главные требования к кандидатам на членство в Евросоюзе. И, по большому счету, абсолютное большинство этих критериев Украина выполняет в рамках Соглашения об ассоциации, которое является для нас определенным указателем. Если мы посмотрим к процессу присоединения к ЕС некоторых балканских стран, то ничего особенного от них не требовалось", – отметил он.

По словам эксперта, в частности, речь идет о выполнении странами-кандидатами критериев по демократии, разделению власти, свободе слова, верховенству права и т.д.

"То, что выполнили Хорватия и собирается выполнить Черногория, абсолютно нормально может выполнить и Украина. Что касается антикоррупционной политики, то Киев и так прислушивается к рекомендациям и пожеланиям ЕС. Просто вопрос вступления Украины в Евросоюз возник в реальной плоскости буквально недавно, когда канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что после вступления в Евросоюз государств Западных Балкан наступит время для присоединения и Украины. То есть раньше это было сугубо теоретически, а сейчас мы слышим уже более практическую дискуссию. И по большому счету ничего необычного для нас в требованиях по вступлению не будет", – пояснил Палий.

Он также добавил, что аналогично и НАТО не будет выдвигать перед Киевом чего-то экстраординарного в ходе переговоров о присоединении Украины к Альянсу.

"Кто-то, например, говорит об условии полного отсутствия территориальных претензий, но в самом НАТО есть Греция и Турция, у которых есть нерешенный территориальный спор. То есть, если будет политическая воля, все требования к Украине будут выполнены Киевом. Главным в вопросе вступления Украины в ЕС и присоединения к НАТО является желание нескольких ключевых стран Евросоюза и США", – рассказал политолог.

Комментируя перспективы позитивного голосования в Верховной Раде для внесения изменений в Конституцию за президентский законопроект, эксперт отметил, что на предыдущих парламентских выборах мы видели, что вошедшие в Раду политсилы, которые впоследствии сформировали проевропейскую коалицию, избирались на лозунгах движения Украины в Европу.

"У коалиции тогда было свыше 300 голосов. Будем надеяться, что эти люди никуда не исчезли, не растворились и не изменили своих политических намерений и предпочтений. То есть, если говорить о результатах выборов в Раду 2014 года, то тех нардепов, которые ратовали за вступление Украины в ЕС и НАТО, насчитывалось более 300 человек. Возможно, сейчас некоторые из них начнут "петлять", но, думаю, политически это будет сделать очень сложно, потому что большинство граждан страны выступает за вступление и НАТО и членство в Евросоюзе. Поэтому у тех из депутатов, кто будет выступать против, возникнут проблемы с их избирателями", – спрогнозировал Палий.

Как сообщалось, на сайте Верховной Рады был опубликован текст президентского законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины. Согласно проекту документа, для закрепления европейского и евроатлантического направления развития Украины глава государства предложил изменить три статьи и исключить положение об аренде военных баз.

Так, пункт 5 части первой статьи 85 Основного закона предлагается изложить в следующей редакции: "Определение основ внутренней и внешней политики, реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".

Ранее президент рассказывал, что мечтает о вступлении Украины в Европейский Союз и НАТО до 2030 года. При этом постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон заявила, что в НАТО осознают, что реакция Российской Федерации на присоединение Украины к Альянсу не будет положительной.