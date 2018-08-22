Вступление Украины в НАТО должно состояться только через референдум – Новинский

Вступление Украины в НАТО должно состояться только через референдум, об этом заявил народный депутат Вадим Новинский в студии канала "Украина".

Все восточноевропейские государства, которые сейчас являются членами Альянса, прошли через такую процедуру, говорит политик.

По его словам, нужно учесть мнение всех граждан Украины, включая жителей Донбасса и Крыма. Однако только 40% соотечественников сегодня согласны со вступлением в НАТО, подчеркнул Новинский.

"Это менее половины нашего общества. Но это – без учета мнений жителей Донбасса и Крыма. Если провести опрос общественного мнения, с учетом всех жителей Украины, конечно, эти цифры будут гораздо меньше. Для того, чтобы вступить в НАТО, надо провести референдум. Все восточноевропейские страны, вступающие в НАТО, проводили у себя референдум. И только после этого принималось решение о вступлении в НАТО. Мы хотим сделать это нормой Конституции", – подчеркнул нардеп.

По его мнению, надо проводить кампанию и объяснять все положительные и отрицательные стороны этого процесса.

"Все инициативы должны исходить по главным базовым принципам. Это установление мира в Украине и объединение нашего общества", – выразил уверенность Новинский.

Напомним, в мае 2018 года 45,9% украинцев считали, что Украина должна идти в интеграционном направлении вступления в Европейский Союз, а вступление в Североатлантический альянс поддерживают 41,4% населения. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Также напомним, что на торжествах по случаю Дня Конституции Украины министр обороны Степан Полторак заявил, что решение о вступлении страны в НАТО должны принимать граждане Украины.