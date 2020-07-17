ВСУ готовы к атаке России: Таран рассказал о ситуации под Крымом

Ранее уже в ВСУ заявляли, что рассматривают несколько сценариев возможной российской агрессии. А теперь министр обороны Андрей Таран успокоил – на крымском направлении украинская армия усиливается и готова к возможному нападению России. Об этом он сказал в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству.

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По его словам, с целью недопущения дестабилизации ситуации на крымском направлении, Минобороны спланировало и провело ряд конкретных мероприятий, в частности идет речь о создании условий, направленных на предупреждение обострения ситуации.

Он отметил, что речь идет об укреплениях позиций, системы видеонаблюдения, действий Военно-морских сил, Сил спецопераций.

"Усиление ведения разведки, осуществляется ротация войск. Организовано тесное взаимодействие с Нацгвардией, Нацполицией, СБУ и Госпогранслужбой. Воинские части и подразделения ВСУ из состава операции Объединенных сил и вдоль административной границы с Крымом готовы к адекватной реакции на существующие вызовы и угрозы вдоль государственной границы. На сегодняшний день обстановка в районе группировки оперативного командования "Юг" под контролем", – сказал Таран.

Как уже сегодня рассказывал министр обороны, Украина готовит мощный ответ России, которая планирует провести масштабные военные учения "Кавказ-2020" вблизи наших границ. Более того, украинское военное руководство намерено пригласить силы НАТО на свои учения неподалеку Крыма.

Отметим, в последнее время эксперты в один голос заявляют об угрозе возможного вторжения России в Украину на фоне масштабных учений "Кавказ-2020". Бывший начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко рассказал, откуда Россия может атаковать Украину и при каких условиях.

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В то же время в Кремле опровергли вероятность нового вторжения России в Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие разговоры глупостью и нагнетанием антироссийской истерии.

Американский генерал Бен Ходжес тоже не исключает возможное нападение России. Подробней – в сюжете:

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