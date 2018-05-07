ВСУ громят боевиков на Донбассе: за неделю противник понес большие потери

После того, как на Донбассе завершилась АТО и началась Операция объединенных сил, резко изменилась и ситуация на фронте: боевики стали нести серьезные потери – за неделю были ликвидированы 11 человек, ранения получили 23 человека.

Отметим, что последняя неделя АТО (с 23 по 28 апреля) выдалась очень неприятной для украинской армии – за несколько дней ВСУ понесли потери в более чем 30 бойцов. Это стало следствием того, что противник пошел на обострение ситуации на фронте, а количество обстрелов в среднем было около 60-ти.

Теперь же ситуация изменилась. Справедливости ради стоит заметить, что вряд ли на это повлияла смена формата военной операции, так как ВСУ пока не предпринимали никаких активных или новых для себя действий на передовой, но факт остается фактом – более чем вдвое снизилось количество обстрелов, меньше потерь и больше ликвидированных боевиков.

Потери боевиков за неделю

Понедельник, 30 апреля. Боевики 44 раза обстреляли позиции ВСУ с применением запрещенных минскими соглашениями 120 мм и 82 мм минометов. Потери противника – пять раненных.

Вторник, 1 мая. Враг не прекратил "поздравлять" украинских бойцов с майскими праздниками, увеличив количество обстрелов до 54. На этот раз противник применял не только минометы, но также ударил 152 мм артиллерией по населенному пункту Троицкое. Ответным огнем бойцы ВСУ наказали боевиков – ранены четыре человека.

Среда, 2 мая. Противник значительно уменьшил количество обстрелов до 22-х за сутки. Правда боевики продолжили бить из минометов и артиллерии, вот только нарвались на "ответку" ВСУ: потери – четыре боевика ранены.

Четверг, 3 мая. Ситуация на фронте осталась на том же уровне, что и сутками ранее – "всего" 21 обстрел по позициям ВСУ. Разведка сообщила, что ряды противника поредели: ответным огнем украинских военных были убиты два боевика, еще трое получили ранения.

Пятница, 4 мая. Боевики не только продолжили атаковать позиции украинской армии, но и снова нанесли удар по мирным жителям – на этот раз пострадал населенный пункт Зайцево от снарядов 122 мм артиллерии. Потери противника: трое убитых и трое раненных.

Суббота, 5 мая. В штабе Операции объединенных сил констатировали, что в сравнении с предыдущими днями враг уменьшил обстрелы из минометов и артиллерии, совершив лишь девять обстрелов из запрещенного "Минском" вооружения. В этот день оккупанты понесли наибольшие потери: 6 человек погибли, четверо получили ранения. Еще один боевик был взят в плен.

Стоит отметить, что за прошедшую неделю на фронте и украинская армия понесла потери, но уже не такие большие, как ранее – ранения получили 13 человек.

Напомним, командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев пригрозил боевикам на Донбассе за обстрелы позиций ВСУ. Он пообещал суровый отпор провокациям противника, особенно тем, которые связаны с обстрелами мирных населенных пунктов и КПВВ на линии соприкосновения. Возможно, потери врага – это результат его угроз.

На днях в Генштабе ВСУ заявляли, что за апрель боевики понесли огромные потери. Только в течение прошлого месяца были уничтожены около 117 боевиков и еще почти две сотни получили ранения.