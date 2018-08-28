ВСУ хорошо потрепали россиян: офицер рассказал об огромных потерях России в боях за Иловайск

Во время ожесточенных боев за Иловайск в конце августа 2014 года погибли более 200 российских военных и около 300 человек получили ранения.

Об этом рассказал журналистам начальник управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ, полковник Алексей Ноздрачев, передает "ГОРДОН".

По его словам, за все лето 2014 года на Донбассе в боях с украинскими военными погибли около 1700 российских военных.

"У нас продолжается работа по элементам, по каждому бою, которая подтверждает именно донесения разведывательных органов по погибшим", – заявил Ноздрачев.

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В то же время он уточнил журналистам число погибших россиян именно в боях за Иловайск за период 24-29 августа.

"Это чуть больше 200 военнослужащих Российской Федерации и около 300 раненых именно военнослужащих РФ, которые принимали участие в наступлении и блокировании Иловайска", – подчеркнул полковник.

Напомним, в августе 2014 года развернулись ожесточенные боевые действия за город Иловайск Донецкой области, которые 29 числа закончились массовой гибелью украинских военных. По официальным данным ВСУ, общие боевые потери сил АТО во время боев в районе Иловайска составили 437 человек (погибло – 192, получили ранения – 212).

14 августа 2017 года в офис прокурора Международного уголовного суда для решения вопроса об открытии уголовного производства Главной военной прокуратурой передано информацию о собранных доказательствах совершения военных преступлений (в том числе убийства украинских военных в районе Иловайска).

Кроме того, 9 августа нынешнего года в ООН озвучили выводы об Иловайской трагедии. В докладе говорится, что серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права были у обеих сторон конфликта.