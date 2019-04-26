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ВСУ и правоохранителей привели в повышенную боеготовность

Сегодня, 10:28

Наев приехал на передовую и лично изучил положение и характер действий противника на самых угрожающих направлениях

Фото: Минобороны Украины

Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев проверил готовность ВСУ на передовой. Кроме того, подразделения украинской армии и правоохранительные органы приведены в повышенную боевую готовность в связи с возможной эскалацией конфликта Россией. Об этом сообщает штаб ООС.

В период с 22 по 26 апреля Наев осуществил проверку передовых позиций сил ВСУ на Донбассе. Также были проведены проверки и тренировки резервов, уточнены задачи подразделениям разведки, артиллерии и контрснайперской борьбы. Отдельно проверены и подготовлены все составляющие сектора безопасности, вовлеченные в операцию Объединенных сил. Он лично изучил положение и характер действий противника на самых угрожающих направлениях.

"Объединенные силы имеют все необходимое для выполнения задач по назначению в случае эскалации боевых действий. С силами и средствами проведены мероприятия по совершенствованию совместимости, осуществлено пополнение подразделений боеприпасами и материально-техническими средствами", – рассказал генерал.

В ООС отметили, что на сегодняшний день в Объединенных силах усиленно бдительность, разведку и боевую службу. Подразделения ВСУ готовы к сдерживанию оккупационных войск на всех возможных направлениях эскалации боевых действий. Одновременно подразделения СБУ, Госпогранслужбы, Нацгвардии, полиции и спасателей, действующих в составе Объединенных сил, готовы к предупреждению попыток дестабилизации обстановки.

Можно предположить, что эти меры могут быть связаны с последними новостями из РФ, а именно упрощение получения российского гражданства для жителей ОРДЛО. В Украине этот маневр уже связывают с попыткой Кремля легализовать свою агрессию на Донбассе. Так, например, секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что в таком случае Путин сможет официально ввести войска на Донбасс.

Недавно начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявлял, что Россия за час может начать полномасштабную войну против Украины. Генерал объяснил, почему агрессор заинтересован в захвате Украины.

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Тег Донбасс, ВСУ, боеготовность, Наев

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