ВСУ могут быть демотивированы: эксперт указал на проблему нового перемирия

На Донбассе зафиксированы уже несколько нарушений режима прекращения огня, однако ВСУ ответный огонь не открывали на провокации врага. Политолог, профессор Киево-Могилянской академии Алексей Гарань видит значительные риски в том, как выписаны договоренности о новом перемирии, и считает, что украинские военные загнаны в "неудобную ситуацию". Об этом идет речь в нашем материале "После перемирия: чем могут закончиться новые договоренности по Донбассу".

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В первую очередь непонятно, как будет технически осуществляться контроль над прекращением огня, поскольку есть запрет на разведывательные полеты дронов.

"Не совсем понятно, насколько обеспечен компонент безопасности для украинской армии, украинских солдат на передовой, насколько это влияет на способность выполнять боевые задачи, отвечать на провокации. Не воспользуется ли противник ситуацией, чтобы передислоцироваться, усилить свои позиции? Вроде за всем этим должны следить наблюдатели из ОБСЕ. Реально же мы понимаем, что их не пускают там в большинство районов", – говорит Алексей Гарань.

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Есть у эксперта и вопросы к верификации контроля над прекращением огня, а также опасения, что выписанные в документе дисциплинарные взыскания и сложная система оповещений наблюдателей и стороны боевиков о нарушении может демотивировать украинскую армию на передовой.

"Получается, что украинским военным вообще нельзя никак отвечать на провокации боевиков под угрозой дисциплинарных мер? Даже с помощью стрелкового оружия? Но в таком случае это очень непростой момент. Во-первых, это может серьезно демотивировать армию. Украинские военные постоянно будут под прессом. Отвечать ли на провокацию, защищать ли свои жизни и линию фронта, но при этом рискуя быть наказанным? Или не отвечать?" – говорит политолог.

Наконец, по его словам, непонятно, как соглашение регламентирует действия кадровых военных РФ на Донбассе и российских наемников.

"Как этот вопрос касается российских наемников и российских кадровых военных? Россия ведь говорит: "Нас там нет". А потому, допустим, если российский военный откроет огонь, как та сторона сможет отчитаться о том, что он наказан? Его же там "нет", он, по идее, не может фигурировать в отчете как военный, который наказан за конкретный случай ведения огня. Получается, собственно, агрессор выведен "за скобки" соглашения?" – подчеркнул Гарань.

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Напомним, режим полного прекращения огня начал действовать с 27 июля. Главари т.н. "ДНР" и "ЛНР" якобы даже приказали своим бандформированиям не стрелять. Однако уже через полчаса враг совершил два обстрела позиций украинской армии. На следующий день противник снова стрелял. В ОБСЕ и вовсе насчитали в первый день перемирия 111 нарушений режима прекращения огня – 21 взрыв и 90 очередей и выстрелов из стрелкового оружия. Все эти нарушения прекращения огня были зафиксированы между 09:45 и 11:35 27 июля. Читайте подробнее об условиях нового перемирия.

В то же время в Кремле решили избежать ответственности за срыв договоренностей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация отказывается гарантировать соблюдение перемирия, потому что якобы не является стороной конфликта.

Нарушение перемирия на Донбассе прокомментировал и Владимир Зеленский. Президент Украины отметил, что фиксируются отдельные случаи нарушения перемирия со стороны боевиков, но в случае необходимости украинские военные готовы ответить на атаки противника.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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