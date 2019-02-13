ВСУ на Донбассе нанесли ответный удар: шестеро оккупантов уничтожены и ранены
Противник пытался атаковать возле хутора Вольный и на Светлодарской дуге
12 февраля российские оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз с применением запрещенного "Минском" вооружения.
Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции украинских войск в районе населенного пункта Марьинка из стрелкового оружия. Также прицельный огонь по нашим позициям вел вражеский снайпер.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наших защитников из:
- минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов – в районе хутора Вольного (возле Попасной);
- стрелкового оружия – в районе Станицы Луганской;
- ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у Травневого (Светлодарская дуга);
- противотанкового ракетного комплекса и вооружения боевой машины пехоты БМП-2 – в районе Богуславского.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.
Также в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" утром 12 февраля зафиксирован обстрел населенного пункта Широкино из миномета калибра 82 мм, в результате чего мина попала в жилой дом. Характер разрушений уточняется украинской стороной Общего центра координации и контроля.
По данным разведки, 12 февраля три оккупанта были уничтожены и трое ранены.
В течение текущих суток враг огонь не открывал.
Напомним, сутками ранее, 11 февраля российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе восемь раз с применением запрещенного "Минском" вооружения. Ответным огнем ВСУ подавили вражеский огонь – боевики понесли потери : один оккупант был уничтожен и один ранен.
10 февраля оккупанты девять раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Потерь среди украинских военных не было, однако боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери – один оккупант был уничтожен и двое ранены.
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