ВСУ на Донбассе ответили оккупантам: у боевиков потери в живой силе, бронехнике и транспорте

Оккупанты потеряли два человека убитыми, два – ранеными, БМП и грузовики

Facebook Оперативное командование "Север ".

ВСУ на Донбассе ответили оккупантам: у боевиков потери в живой силе, бронехнике и транспорте //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/ee4/213/5c4ee4213a93f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/ee4/213/5c4ee4213a93f.jpg 2019-03-19T07:04:00+02:00 Украина Оккупанты потеряли два человека убитыми, два - ранеными, БМП и грузовики

18 марта боевики на Донбассе трижды обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом трижды применив запрещенные Минском минометы калибров 120 и 82 мм, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперская и стрелковое оружие.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Все обстрелы российско-оккупационные войска осуществили в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" :

из минометов калибров 120 и 82 мм – вблизи села Катериновка;

дважды – из снайперского и стрелкового оружия, а также из крупнокалиберных пулеметов, и в дальнейшем – из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи хутора Вольный.

Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб.

Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

По данным разведки, 18 марта огнем два оккупанта было ликвидировано и двое ранены. Также уничтожены две боевые машины пехоты и две единицы военной автомобильной техники противника.

С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано, добавили в штабе ООС

Напомним, сутками ранее, 17 марта, на Донбассе погиб украинский боец, но ВСУ отомстили боевикам за побратима .

А 16 марта боевики два раза обстреляли позиции ВСУ. Оба раза – в районе хутора Вольный. Тогда погиб один украинский воин и еще один получил ранения .

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