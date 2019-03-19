ВСУ на Донбассе ответили оккупантам: у боевиков потери в живой силе, бронехнике и транспорте
Оккупанты потеряли два человека убитыми, два – ранеными, БМП и грузовики
18 марта боевики на Донбассе трижды обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом трижды применив запрещенные Минском минометы калибров 120 и 82 мм, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперская и стрелковое оружие.
Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.
Все обстрелы российско-оккупационные войска осуществили в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" :
- из минометов калибров 120 и 82 мм – вблизи села Катериновка;
- дважды – из снайперского и стрелкового оружия, а также из крупнокалиберных пулеметов, и в дальнейшем – из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи хутора Вольный.
Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб.
Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.
По данным разведки, 18 марта огнем два оккупанта было ликвидировано и двое ранены. Также уничтожены две боевые машины пехоты и две единицы военной автомобильной техники противника.
С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано, добавили в штабе ООС
Напомним, сутками ранее, 17 марта, на Донбассе погиб украинский боец, но ВСУ отомстили боевикам за побратима .
А 16 марта боевики два раза обстреляли позиции ВСУ. Оба раза – в районе хутора Вольный. Тогда погиб один украинский воин и еще один получил ранения .
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