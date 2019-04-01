ВСУ на Донбассе подавили активность боевиков, но понесли потери
"Жарко" было в районе Крымского, где противник применил гранатометы
Сегодня, по состоянию на 12:00 со стороны боевиков на Донбассе был зафиксирован один прицельный обстрел.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
С 07:00 утра противник начал обстрел из гранатометов и стрелкового оружия наших защитников в Крымском Луганской области. Украинские военные в ответ применили стрелковое оружие и в течение получаса подавили вражескую активность.
К сожалению, в результате обстрела получил ранение один украинский военный. Он эвакуирован в военный мобильный госпиталь, где сейчас наш герой получает необходимую лечебно-сестринскую медицинскую помощь, говорится в сообщении.
Напомним, вчера, 31 марта, боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе населенного пункта Лебединское. Потерь у наших защитников не было, однако украинские военные не оставили без ответа вражеский обстрел.
А 30 марта, боевики ударили из запрещенного "Минском" оружия, получили ответку ВСУ и потеряли восемь человек. "Жарко" было на Светлодарской дуге и на окраинах Донецка.
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