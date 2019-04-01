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ВСУ на Донбассе подавили активность боевиков, но понесли потери

Сегодня, 12:41

"Жарко" было в районе Крымского, где противник применил гранатометы

Украинский военный ведет огонь по противнику
Украинский военный ведет огонь по противнику. Фото: AFP
ВСУ на Донбассе подавили активность боевиков, но понесли потери //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/edc/1c9/5c4edc1c9d826.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/edc/1c9/5c4edc1c9d826.jpg Украина "Жарко" было в районе Крымского, где противник применил гранатометы

Сегодня, по состоянию на 12:00 со стороны боевиков на Донбассе был зафиксирован один прицельный обстрел.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

С 07:00 утра противник начал обстрел из гранатометов и стрелкового оружия наших защитников в Крымском Луганской области. Украинские военные в ответ применили стрелковое оружие и в течение получаса подавили вражескую активность.

К сожалению, в результате обстрела получил ранение один украинский военный. Он эвакуирован в военный мобильный госпиталь, где сейчас наш герой получает необходимую лечебно-сестринскую медицинскую помощь, говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 31 марта, боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе населенного пункта Лебединское. Потерь у наших защитников не было, однако украинские военные не оставили без ответа вражеский обстрел.

А 30 марта, боевики ударили из запрещенного "Минском" оружия, получили ответку ВСУ и потеряли восемь человек. "Жарко" было на Светлодарской дуге и на окраинах Донецка.

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Тег провокация, обстрел, пулеметы, Крымское, раненый, боевики Донбасса, потери ВСУ

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