ВСУ на Донбассе получат смертоносное американское оружие

Сейчас одна из бригад украинской армии тренируется с американским ПТРК

Недавно Украина получила очередную партию ракет для Javelin. Украинское командование планирует усиливать этими противотанковыми комплексами каждую из бригад, которая будет заходить в зону боевых действий на Донбассе.

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Об этом рассказал в интервью ArmyInform главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

По его словам, сейчас на базе одной из бригад, которая завершает подготовку на полигоне перед отправкой в ООС, активно отрабатывается тактика применения "Джавелинов".

"Нарабатываются навыки работы расчетов этих ПТРК. Я лично хочу убедиться в том, что наши воины могут эффективно применять эти противотанковые комплексы. Сейчас у нас в наличии уже значительно большее количество американских ПТРК. Кстати, как и количество подготовленных расчетов. Сколько их? Тайна. Скажу лишь, что в дальнейшем каждую из бригад, которая будет заходить в район ООС, будем усиливать "Джавелинами", – сказал Хомчак.

Генерал также добавил, что при подготовке этой бригады к очередной ротации отработают и применение турецких ударных беспилотников Bayraktar с боевым поражением цели.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что такое Javelin и как они уничтожают танки. Американский противотанковый комплекс имеет как ряд преимуществ, так и недостатки. Но в целом это очень грозное оружие, которое способно остановить танковую атаку противника.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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