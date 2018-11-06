ВСУ на Донбассе решительно подавили огонь противника, но понесли потери

Сегодня, 18:27

Самую большую огневую активность противник проявил вблизи Крымского

Фото: Facebook Генеральный штаб ВСУ
Фото: Facebook Генеральный штаб ВСУ

В течение текущих суток, 6 ноября, российские оккупационные войска на Донбассе семь раз обстреляли оборонительные укрепления Объединенных сил.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Враг вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Самую большую огневую активность противник проявил вблизи Крымского, что на Луганщине.

Кроме того, вражеский огонь фиксировали в районах поселков Зайцево, Новгородское, Пески, Марьинка, Старогнатовка и Павлополь. Командиры обороняющихся подразделений принимали решительные меры по подавлению вражеского огня.

В ходе боевых действий был ранен один военнослужащий из состава Объединенных сил. Однако ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных, сообщили в штабе ООС.

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Напомним, сутками ранее, 5 ноября, боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе из запрещенного "Минском" вооружения, но получили ответный огонь.

4 ноября  боевики 18 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, 13 из них – из запрещенного "Минском" вооружения. Один украинский военный погиб, четверо ранены, сообщает пресс-центр ООС.
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"Сегодня"

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