ВСУ на Донбассе решительно подавили огонь противника, но понесли потери

В течение текущих суток, 6 ноября, российские оккупационные войска на Донбассе семь раз обстреляли оборонительные укрепления Объединенных сил.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Враг вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Самую большую огневую активность противник проявил вблизи Крымского, что на Луганщине.

Кроме того, вражеский огонь фиксировали в районах поселков Зайцево, Новгородское, Пески, Марьинка, Старогнатовка и Павлополь. Командиры обороняющихся подразделений принимали решительные меры по подавлению вражеского огня.

В ходе боевых действий был ранен один военнослужащий из состава Объединенных сил. Однако ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных, сообщили в штабе ООС.

Напомним, сутками ранее, 5 ноября, боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе из запрещенного "Минском" вооружения, но получили ответный огонь.

4 ноября боевики 18 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, 13 из них – из запрещенного "Минском" вооружения. Один украинский военный погиб, четверо ранены, сообщает пресс-центр ООС.