ВСУ на Донбассе укомплектованы почти на 100% – генерал

В 2014 году половина техники не была готова к применению – она буквально разваливалась

Фото: AFP

ВСУ на Донбассе укомплектованы почти на 100% – генерал //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/678/af6/5c8678af6e304.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/678/af6/5c8678af6e304.jpg 2019-03-11T17:05:41+02:00 Украина В 2014 году половина техники не была готова к применению – она буквально разваливалась

Украинская армия укомплектована техникой и вооружением на 85%, а подразделения, выполняющие задачи в зоне Объединенных сил – на 99%. Об этом сообщил на брифинге начальник по вооружению ВСУ генерал-майор Николай Шевцов.

По его словам, армию обеспечивали и новой техникой, и модернизированной, и отремонтированной.

"На сегодняшний день укомплектованность ВСУ основными образцами вооружения и военной техники составляет около 85%, а воинских частей, которые задействованы в проведении операции Объединенных сил – 99%. Для достижения указанного уровня в течение 2014-2018 годов проведен большой объем работы в части восстановления боеспособности вооружения и военной техники, как за счет ремонта, так и за счет поставки нового модернизированного вооружения и военной техники и создания "практически с нуля" системы технического обеспечения войск на всех уровнях", – заявил Шевцов.

Генерал также отметил, что по состоянию на 2014 год в украинской армии по документам указывалось, что исправность вооружения составляла 88%, хотя по факту оказалось на 40-45% ниже. Около 50% образцов требовали дополнительного технического обслуживания и текущего ремонта из-за физического старения, разрушения соответствующих трубопроводов, систем электропитания и других систем вооружения и военной техники.

Как недавно рассказывал начальник Генерального штаба Виктор Муженко, в 2019 году в ВСУ в два раза увеличится количество новой техники. Он рассказал, какие войска будут укомплектованы дополнительным вооружением.

Ранее министр обороны Степан Полторак рассказывал, что в 2019 году ВСУ получат до 20 новых образцов вооружений. Украина намерена перейти от ремонта старой техники к производству новой, отметил министр.

Смотрите видео, как изменилась украинская армия за время войны.

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