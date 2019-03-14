ВСУ на Донбассе уничтожили командный пункт боевиков, опубликовано видео
Провокации противника не остались безнаказанными, сообщает офицер ВСУ
В ответ на вооруженные провокации боевиков на Донбассе украинские военные нанесли удар по командно-наблюдательному пункту противника, в результате которого были уничтожены два оккупанта.
Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook.
По его словам, это произошло еще в феврале, однако широкой общественности стало известно только сейчас.
Напомним, несколькими днями ранее писалось, что в ответ на постоянные обстрелы боевиками позиций ВСУ украинские военные из состава Операции объединенных сил на Донбассе были вынуждены уничтожить огневую точку противника.
Ранее сообщалось, что боевики т.наз. "ДНР" подтвердили сообщение украинского волонтера Юрия Москаленко об уничтожении бойцом ВСУ огневой точки противника под названием "Прыщ".
Ранее сайт "Сегодня" показал видео уничтожения блиндажа боевиков, когда ВСУ снова наказали боевиков. Противник пытался вызвать помощь, но так и не дождался ее и был уничтожен. А на месте укрепления образовалась огромная яма.
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