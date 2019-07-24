ВСУ начали масштабные учения: какие навыки будут отработаны

В учениях будут задействованы средства Десантно-штурмовых войск и Сил специальных операций

Фото Генштаб ВСУ.

На севере и востоке Украины начались масштабные двусторонние командно-штабные учения. Об этом сообщили в пресс-службе командования Сухопутных войск ВС Украины.

Военные сообщают, что в ходе учений на севере и востоке Украины будут отрабатываться различные варианты операций, совершенствоваться управленческая деятельность руководящего состава Сухопутных и Воздушных сил ВСУ.

Также оперативными командованиями Сухопутных войск будут применяться оперативно подчиненные им силы и средства Десантно-штурмовых войск и Сил специальных операций.

На учениях будут проверятся способность органов военного управления видов совместно осуществлять планирование применения группировок и управление определенными силами и средствами в условиях ограниченного времени и резких изменений обстановки.

Ранее в рамках масштабных учений Sea Breeze-2019 защитники морских границ Украины отработали рискованный элемент – десантирование с вертолета в открытое море без парашютов.

Как ранее сообщали новости "Сегодня", десантники ВСУ получили новые американские парашюты. Американские специалисты обучили украинских инструкторов пользованием новым оборудованием. "Мы уже несколько лет тесно сотрудничаем с компанией Airborne Systems и очень довольны их продукцией", – подчеркнул Михаил Забродский.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " ВСУ начали масштабные учения: какие навыки будут отработаны". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"