Сделать стартовой
25,63
28,64
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

ВСУ начали масштабные учения: какие навыки будут отработаны

24 июля, 15:53

В учениях будут задействованы средства Десантно-штурмовых войск и Сил специальных операций

Фото Генштаб ВСУ
Фото Генштаб ВСУ.

На севере и востоке Украины начались масштабные двусторонние командно-штабные учения. Об этом сообщили в пресс-службе командования Сухопутных войск ВС Украины.

Военные сообщают, что в ходе учений на севере и востоке Украины будут отрабатываться различные варианты операций, совершенствоваться управленческая деятельность руководящего состава Сухопутных и Воздушных сил ВСУ.

Также оперативными командованиями Сухопутных войск будут применяться оперативно подчиненные им силы и средства Десантно-штурмовых войск и Сил специальных операций.

На учениях будут проверятся способность органов военного управления видов совместно осуществлять планирование применения группировок и управление определенными силами и средствами в условиях ограниченного времени и резких изменений обстановки.

Ранее в рамках масштабных учений Sea Breeze-2019 защитники морских границ Украины отработали рискованный элемент – десантирование с вертолета в открытое море без парашютов.


Как ранее сообщали новости "Сегодня", десантники ВСУ получили новые американские парашюты. Американские специалисты обучили украинских инструкторов пользованием новым оборудованием. "Мы уже несколько лет тесно сотрудничаем с компанией Airborne Systems и очень довольны их продукцией", – подчеркнул Михаил Забродский.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ВСУ, учения, десантники, восток Украины

Вы сейчас просматриваете новость " ВСУ начали масштабные учения: какие навыки будут отработаны". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Пентагоне заверили, что в Украине продолжатся совместные учения США и Турции

17 июля, 23:24

Несмотря на покупку Турцией российских С-400, отношения Вашингтона и Анкары в военной сфере остаются прочными

Десантники обкатали новую украинскую технику на бригадных тактических учениях

16 июля, 00:02

Парк 95-й ОДШБр ВСУ пополнился новыми БТР-3ДЕ

MARUV устроила "интеллигентную провокацию" в Одессе (фото)

2 ведра помидоров с куста - реально: советы экспертов

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

"Болела вся Грузия": Кикабидзе выступил с обращением к Зеленскому

5 мифов об уходе за зубами

Причины натирания между ног: как бегунам избежать проблемы

Бесик-трансформеры: новое веяние старых традиций

Для госкомпании «Укрэнерго» установили новые тарифы

Чудеса природы: биологи обнаружили кошку-лису

Появились подробности выпуска евробондов "Укрзализныци"

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

Сегодня, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

Сегодня, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

Вчера, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

Аварийность на дорогах опять повысилась: бороться с ней будут с помощью облав

22 июля, 07:37

Количество ДТП снова начало расти. Винят зиму и халатность

Ани Лорак обескуражила поклонников новостью

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

Скандал со шрифтом на новой купюре в 1000 гривен
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь