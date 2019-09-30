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ВСУ начали закупать для снайперов отечественные патроны: подробности

30 сентября, 16:25

Переоснащению украинской армии новым оружием значительно мешают бюрократические процедуры

Снайперы ВСУ. Фото: armyinform.com.ua

Снайперы ВСУ. Фото: armyinform.com.ua

Вооруженные Силы Украины для оснащения снайперов начали закупать отечественные патроны .308 Winchester (7,62 × 51 мм НАТО). Об этом в интервью АрмияInform сообщил начальник снайперской службы ВСУ.

"С этого года начали поставлять боеприпасы производства Украины. В частности, завода "Зброяр". Они прошли испытания патрона в 308-м калибре – и их начали закупать… В калибре "308" мы практически закрыли свои потребности", - сказал он.

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Чиновник также отметил, что переоснащению украинской армии новым оружием значительно мешает устаревшая "бумажная" система и длительные бюрократические процедуры.

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"Это устаревшую" бумажную систему" следует менять. Например, нам поставляют отечественные снайперские винтовки UAR-10. Испытания их провели еще в 2016 году, а винтовки получили только сейчас. И это при том, что все были заинтересованы в поставках и не сидели сложа руки. И производители, и армия. Но с нашими руководящими документами это дело растянулась на три года. Это не саботаж, это такая система", – сказал он.

Ранее сообщалось, что первая партия снайперских винтовок LRT-3, которые Канада согласилась продать Киеву, поступит уже в этом году.

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