ВСУ нанесли урон боевикам: "Штирлиц" рассказал о потерях врага

Обстрелов в последний день осени стало меньше, но в ответ ВСУ бьют метко

/ Фото: Минобороны Украины

Оккупационные войска снова понесли потери на Донбассе. На этот раз ранения получили четыре боевика. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Потери российско-оккупационных войск 30 ноября составили: санитарные (300) – четыре человека (1 – 7 омсбр, 2 – 1 омсбр, 1 – 4 омсбр)", – написал он.

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В штабе Объединенных сил постоянно подчеркивают, что украинские военнослужащие дают адекватный ответ, открывая огонь по российским оккупантам, в случае угрозы их жизни и здоровью и при попытках захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп. Первыми бойцы сил ООС не стреляют и соблюдают Минские договоренности.

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А тем временем на Донбассе отмечается резкое уменьшение количества обстрелов. В последний день осени враг немного приутих и было рекордно малое количество атак. Так, 30 ноября противник только четыре раза беспокоил силы ООС.

Как сообщали новости "Сегодня", украинские защитники продолжают отбивать атаки врага и хорошо потрепали оккупантов в период с 22 по 28 ноября. За неделю потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 25 человек. 10 оккупантов было ликвидировано, а еще 15 человек составляют санитарные потери.

А пока на передовой продолжаются обстрелы, в тылу враг тоже не дремлет – в Донецкой области продолжается охота на патриотов. Бывшей пленнице боевиков на огороде установили растяжку с гранатой. Только чудом обошлось без жертв. Подробней смотрите в сюжете:

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