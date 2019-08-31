ВСУ несут потери на Донбассе: названо имя и место гибели украинского морпеха

Вблизи населенного пункта Водяное Волновахского района Донецкой области от вражеского обстрела позиций украинских военных получил несовместимое с жизнью ранение морпех – младший сержант Сергей Савинов.
Об этом сообщает 36-й отдельная бригада морской пехоты ВСУ имени контр-адмирала Михаила Белинского на своей странице в Facebook.
"Вражеская русская пуля унесла жизнь морпеха, который защищал целостность и суверенитет, мир и покой в домах украинского народа", – говорится в сообщении.
Командование и вся боевая семья морских пехотинцев выражает искренние соболезнования родным Сергея.
"Россия в очередной раз унесла жизнь единственного сына у матери... Покойся с Богом, брат морпех!" – добавила пресс-служба бригады.
А Баштанская РГА в Николаевской области сообщила, что Савинов был уроженцем села Марьевка.
Днем ранее, 30 августа, новости "Сегодня" сообщали, что на Донбассе оживились снайперы боевиков: погиб украинский военный.
Также напомним, 25 августа в районе Горловки Донецкой области погиб украинский воин Тихон Курбатов (позывной "Тихий"), а новости "Сегодня" рассказалиподробности гибели 25-летнего командира "Айдара".
Кроме того, сообщалось о гибели четірех морпехов под Павлополем:
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