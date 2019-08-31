Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,23
27,94

ВСУ несут потери на Донбассе: названо имя и место гибели украинского морпеха

31 августа, 09:35

36-я бригада морской пехоты потеряла младшего сержанта

Сергей Савинов / Фото: bashtanka.mk.gov.ua

Сергей Савинов / Фото: bashtanka.mk.gov.ua

Вблизи населенного пункта Водяное Волновахского района Донецкой области от вражеского обстрела позиций украинских военных получил несовместимое с жизнью ранение морпех – младший сержант Сергей Савинов.

Об этом сообщает 36-й отдельная бригада морской пехоты ВСУ имени контр-адмирала Михаила Белинского на своей странице в Facebook.

"Вражеская русская пуля унесла жизнь морпеха, который защищал целостность и суверенитет, мир и покой в ​​домах украинского народа", – говорится в сообщении.

Реклама

Командование и вся боевая семья морских пехотинцев выражает искренние соболезнования родным Сергея.

"Россия в очередной раз унесла жизнь единственного сына у матери... Покойся с Богом, брат морпех!" – добавила пресс-служба бригады.

В тренде
ВСУ несут потери на Донбассе: названо имя и место гибели украинского морпеха
Сергей Савинов / Фото: bashtanka.mk.gov.ua

А Баштанская РГА в Николаевской области сообщила, что Савинов был уроженцем села Марьевка.

Днем ранее, 30 августа, новости "Сегодня" сообщали, что на Донбассе оживились снайперы боевиков: погиб украинский военный.

Также напомним, 25 августа в районе Горловки Донецкой области погиб украинский воин Тихон Курбатов (позывной "Тихий"), а новости "Сегодня" рассказалиподробности гибели 25-летнего командира "Айдара".

Кроме того, сообщалось о гибели четірех морпехов под Павлополем:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

морпехи Водяное потери ВСУ 36 бригада

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видео
Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видеоПолитика
Обмен заложниками с Россией: что известно на данный момент
Обмен заложниками с Россией: что известно на данный моментПолитика
Что непросто, но можно узнать об Алексее Гончаруке
Что непросто, но можно узнать об Алексее ГончарукеПолитика
СБУ сделала официальное заявление по обмену пленными с Россией
СБУ сделала официальное заявление по обмену пленными с РоссиейУкраина
Борец с коррупцией и
Борец с коррупцией и "крутой специалист": кто такой генпрокурор Руслан РябошапкаПолитика
В Киеве грузовик насмерть сбил пешехода
В Киеве грузовик насмерть сбил пешеходаПроисшествия

Новости партнеров

Loading...