ВСУ несут потери на Донбассе: названо имя и место гибели украинского морпеха

Сергей Савинов / Фото: bashtanka.mk.gov.ua

Вблизи населенного пункта Водяное Волновахского района Донецкой области от вражеского обстрела позиций украинских военных получил несовместимое с жизнью ранение морпех – младший сержант Сергей Савинов.

Об этом сообщает 36-й отдельная бригада морской пехоты ВСУ имени контр-адмирала Михаила Белинского на своей странице в Facebook.

"Вражеская русская пуля унесла жизнь морпеха, который защищал целостность и суверенитет, мир и покой в ​​домах украинского народа", – говорится в сообщении.

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Командование и вся боевая семья морских пехотинцев выражает искренние соболезнования родным Сергея.

"Россия в очередной раз унесла жизнь единственного сына у матери... Покойся с Богом, брат морпех!" – добавила пресс-служба бригады.

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А Баштанская РГА в Николаевской области сообщила, что Савинов был уроженцем села Марьевка.

Днем ранее, 30 августа, новости "Сегодня" сообщали, что на Донбассе оживились снайперы боевиков: погиб украинский военный.

Также напомним, 25 августа в районе Горловки Донецкой области погиб украинский воин Тихон Курбатов (позывной "Тихий"), а новости "Сегодня" рассказалиподробности гибели 25-летнего командира "Айдара".

Кроме того, сообщалось о гибели четірех морпехов под Павлополем:

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