ВСУ несут потери: стали известны имя и подробности гибели 25-летнего командира "Айдара"

В районе Горловки боевики ударили из гранатометов и пулеметов

Тихон Курбатов (позывной «Тихий») / Соцсети

25 августа в районе Горловки Донецкой области погиб украинский воин Тихон Курбатов (позывной "Тихий"), которому было всего 25 лет.

Об этом сообщает официальная страница 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар" в Facebook.

"Замечательный человек, воин, гражданин. Без преувеличения был внимательным к товарищам, к подчиненным, обязательным, образованным, мотивированным, он пользовался огромным авторитетом и уважением в батальоне. Слава и память герою", – сказано в сообщении.

Волонтер Оксана Трапезун написала, что Курбатов погиб в результате огня снайпера, однако спустя несколько часов уточнила, что это произошло вследствие пулеметного обстрела вблизи Торецка.

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Штаб операции Объединенных сил сообщил, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции Объединенных сил в районе Шумов (поселок на окраине Горловки) по направлению района Шахта 6-7 – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия. Раненый боец скончался во время эвакуации в медицинское заведение.

Тихон Курбатов ("Тихий")

По словам журналиста Юрия Бутусова – погибший был единственным сыном у пожилой матери.

Ранее "Тихон" жил в Северодонецке Луганской области на подконтрольной Украине территории. На официальном сайте Северодонецкого горсовета сообщается, что Тихон Курбатов был командиром взвода в отдельном штурмовом батальоне "Айдар".

Также известно, что похороны "Тихого" назначены на 28 августа в Северодонецке.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что 25 августа погиб 20-летний морпех Виталий Собко.

Напомним, ранее сообщалось о гибели четырех морпехов ВСУ под Павлополем.

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