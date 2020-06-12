ВСУ отбили "вторжение врага" в Украину: видео и фото масштабных учений

Украинские военные провели масштабные тактические учения под Мариуполем с боевой стрельбой. В маневрах были задействованы тяжелая бронетехника, артиллерия и авиация, сообщает Генеральный штаб.

Согласно легенде учений, условный противник, продолжая мероприятия информационной войны, грозится применить военные резервы, одновременно демонстрируя свои боевые способности у наших границ. В итоге враг таки пошел в наступление и даже захватывает один из взводных опорных пунктов в полосе обороны нашей бригады.

"С началом активной фазы учений наши подразделения дают решительный ответ на дерзкие действия врага: после проведения удачной контрбатарейной борьбы с вражеской артиллерией, звено вертолетов армейской авиации вместе с подразделениями артиллерии наносит огневое поражение его резервам и останавливает противника. Затем ротная тактическая группа отдельного подразделения из состава оперативно-тактической группировки "Восток" наносит огневое поражение противнику и успешно переходит в контратаку. Все действия украинского подразделения происходят максимально приближено к реалиям – с боевой стрельбой", – рассказали военные.

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Отмечается, что при этом силы ООС действовали в условиях постоянного применения противником радиопомех, а главному дозора группы приходилось уничтожать или отражать нападения нескольких диверсионно-разведывательных групп "противника".

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"Конечно, на протяжении учений не обошлось без внештатных ситуаций, или как их еще называют, вводных. Так, в ходе "боя" медицинскому подразделению тактической группы пришлось провести комплекс мероприятий по "эвакуации" "раненого", а подразделение технического обеспечения под прикрытием своих войск срочно спасал с поля "боя" поврежденную бронетехнику", – добавили в Генштабе.

Заместитель командующего Объединенных сил генерал-майор Виктор Ганущак заявил, что во время учений ротно-тактическая группа продемонстрировала высокий уровень взаимодействия между подчиненными и приданными подразделениями родов войск и других военных формирований, и готова в реальном бою дать отпор противнику в случае его наступления.

Видео: ООС

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Как сообщали новости "Сегодня", в начале мая мы показывали видео, как в Азовском море украинские корабли уничтожили "вражеский десант". Украинские военные готовы отражать вражескую атаку не только со стороны сухопутной границы, но и с моря.

Отметим, что осенью в России намечаются масштабные учения "Кавказ-2020", на которых могут быть отработаны мероприятия по вторжению в нашу страну. Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь в комментарии сайту "Сегодня" рассказывал об угрозе нападения России на Украину.

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