ВСУ отказались от украинских минометов "Молот" в пользу болгарских

Министерство обороны приняло решение прекратить эксплуатацию украинских минометов "Молот", которые военные начали испытывать с 2016 года. Военное руководство пока сделало ставку на зарубежные аналоги.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Минобороны отметили негативный опыт закупки минометов отечественного производства и теперь осуществляет закупку новых образцов только после проведения полного комплекса испытаний и принятия на вооружение ВСУ. Это подтверждается закупкой минометов калибра 60 миллиметров отечественного производства МП-60.

Читайте также: Новое украинское оружие разваливается после первых выстрелов

"В настоящее время в ВС Украины принято решение о прекращении эксплуатации минометов калибра 120 мм М120-15 "Молот". С начала февраля 2020 года продолжаются государственные испытания миномета калибра 120 мм, разработанного в рамках выполнения опытно-конструкторской работы УПИК-120. Указанные испытания направленны на устранение выявленных конструктивных, производственных и эксплуатационных недостатков, внедрение новейших технологических решений и т.п., и завершатся до конца текущего года. Генштабом ВСУ в условиях необходимости в закупке минометов этого калибра определено закупку минометов ЭМ-120 (120 мм) производства компании EMCO, Болгария, которые в соответствии с классификатором НАТО являются аналогом миномета 2Б11, который находится на вооружении ВСУ", – заявили в ведомстве.

В тренде Как задержали самого кровавого маньяка Украины: подробности

Реклама

Отметим, что минометы "Молот" показали себя не с не самой лучшей стороны, уже было несколько смертельных случаев. Так, летом 2018 года на Ровенском полигоне погибли три бойца и девять получили ранения после взрыва миномета "Молот". Следствие назвало три версии взрыва миномета.

В сентябре того же года уже на Донбассе взорвался миномет "Молот". Инцидент произошел в одной из воинских частей в районе ООС. Тогда пострадали три бойца. Читайте больше в нашем материале о самых известных инцидентах с украинским минометом "Молот".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама