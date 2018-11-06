ВСУ перехватили российский беспилотник: появились фото трофея

Сегодня, 10:08

Российский БПЛА долетался – украинская ПВО не оставила ему шансов и он был захвачен

БПЛА &quot;Орлан-10&quot;. Фото: mil.ru
БПЛА "Орлан-10". Фото: mil.ru

Украинские военные перехватили российский беспилотный летательный аппарат. Соответствующие фото выложил в Facebook военнослужащий Морпех Саша.

Судя по фото, беспилотник напоминает российский "Орлан-10".

В комментариях на вопрос, чей этой беспилотник, Саша Морпех ответил: "Ихтамнетский" и уточнил на другие вопросы, что это тот, что был перехвачен вчера.


Фото: facebook/Саша Морпех

Фото: facebook/Саша Морпех

Фото: facebook/Саша Морпех

Как сообщалось, вблизи одного из арсеналов ВСУ военные обезвредили беспилотник. После обнаружения беспилотника подразделением радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были немедленно подавлены радиоканалы управления БПЛА, что сделало невозможным его дальнейшее использование. После этого была усилена охрана воинской части и прочесана местность вблизи военный территории.

Также стало известно, что на Донбассе украинский Ми-24 уничтожил российский беспилотник. БПЛА "Орлан-10" маневрировал по высоте и по направлениям, но наши пилоты не оставили ему шансов и метким огнем его обезвредили.

Напомним, это не первый "Орлан", сбитый украинскими военными на Донбассе. Так, дрон противника собирал развединформацию по маршруту Горловка – Артемово – Курдюмовка – Очеретино. После подтверждения работы беспилотника радиолокационными средствами, цель была уничтожена огневым подразделением ПВО.
Россия, ВСУ, беспилотник

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"Сегодня"

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