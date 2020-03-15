ВСУ под Мариуполем понесли потери, но дали боевикам по зубам

/ Фото: AFP

С начала текущих суток, 15 марта, местные боевики т.н. "Л/ДНР", наемники из РФ и кадровые российские военные на Донбассе трижды нарушили режим тишины на линии боевого соприкосновения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Ночью из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения противник вел огонь по нашим защитникам Песков и Луганского (поселки под Донецком и на Светлодарской дуге).

После 07:30 наши защитники Лебединского (под Мариуполем) оказались под вражеским минометным обстрелом. От Саханки оккупанты выпустили шесть мин калибра 82 мм и вели плотный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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Украинские воины адекватно применяли в ответ легкое пехотное вооружение и подавляли вражескую вооруженную активность.

К сожалению, в результате вражеского прицельного огня один наш воин получил касательное огнестрельное пулевое ранение руки. Ему оказали медицинскую помощь.

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Подразделения Объединенных сил контролируют обстановку и неуклонно соблюдают режим тишины, говорится в сообщении.

Напомним, днем ранее, 14 марта, боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Также сообщалось, что 13 марта на Донбассе боевики также обстреливали позиции украинских военных и ВСУ понесли новые потери. Противник тоже применял минометы.

Ранее также сообщалось о потерях ВСУ на Донбассе:

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