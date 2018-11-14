ВСУ подавили вражеский огонь: в штабе рассказало ситуации на Донбассе

"Жарко" было под Донецком, Мариуполем у Попасной и на Луганском направлении

В течение текущих суток, 14 ноября, по состоянию на 18:00, российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Пески, Новоселовка Вторая, Красногоровка, (По Донецком) Гранитное, Гнутово, Лебединский (Мариупольское направлени_. Кроме того, вблизи Старого Айдара, Крымского (Луганское направление) и хутора Вольный (под Попасной), противник применил минометы калибра 82 мм.

Подразделения обороняющихся адекватно подавляли вражеский огонь применением соответствующих огневых средств. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено.

Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой украинскими военными, добавили в штабе ООС.

Напомним, сутками ранее, 13 ноября боевики получили "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери. Два оккупанта были уничтожены, еще пятеро – получили ранения.

А 12 ноября на Донбассе боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение.