ВСУ показали эффектное видео самого мощного украинского оружия

Сегодня, 05:12

Ракетный комплекс способен поставить убедительную точку в факте самого существования противника

Комплексы &quot;Точка-У&quot;. Скриншот
Комплексы "Точка-У". Скриншот

Штаб Объединенных сил показал эффектное видео самого мощного на сегодняшний день украинского вооружения – тактического ракетного комплекса "Точка-У".

В ООС отмечают, что ракетные войска находятся в определенных районах согласно взятым на себя Украиной международным договоренностям

В то же время в ВСУ намекнули, что в случае военной угрозы мощное оружие можно незамедлительно использовать и ракеты ударят врага на любом расстоянии в зоне конфликта.

"Ради мира на украинской земле эти ракетные подразделения в считанные минуты поднимаются по тревоге, выдвигаются в нужный район и наносят эффективный точечный удар по важнейшим целям противника в тактической и оперативной глубине его войск. Тем самым ракетный комплекс "Точка-У" ставит убедительную точку в факте самого существования противника, скопления его войск и важнейшего вооружения", – уверяют военные.

Точка-У. Максимальная дальность стрельбы – 120 км (время до цели – 136 сек.). Масса ракеты до 482 кг, в которую может входить обычное, ядерное и химическое снаряжения.

Отметим, что год назад на одном из военных складов в Украине правоохранители задержали двух пьяных старших офицеров, охранявших ракеты к "Точке-У". Они находились нетрезвыми прямо на месте несения службы, хотя за их спинами находилось под замком самое опасное в Украине оружие.

Отметим, что "Точки-У" это еще пережиток Советского Союза и Украина решила не стоять на месте в разработке современного вооружения. Так, украинскими конструкторами был разработан и испытан ракетный комплекс "Вильха". В КБ "Луч" даже подчеркивали, что комплекс по тактико-техническим характеристикам превосходит "Точку-У".
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"Сегодня"

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