ВСУ получили модернизированный истребитель, который удалось забрать из Крыма (фото)

Украинская армия продолжает получать модернизированные боевые истребители МиГ-29. На этот раз обновленный боевой самолет достался 204-й Севастопольской авиационной бригаде.

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Об этом сообщает Минобороны.

Самолет передан летчикам накануне Дня Воздушных сил. Отмечается, что весной 2014 года этот борт был вывезен с территории аннексированного Крыма. Этот МиГ был частично модернизирован и прошел первый ремонт на Львовском государственном авиационно-ремонтном заводе.

На самолете проведен комплекс ремонтно-восстановительных работ, в частности он получил двигатели, прошедшие капитальный ремонт на Луцком ремонтном заводе "Мотор". Кроме того, на Одесском авиационном заводе выполнен капитальный ремонт коробки самолетных агрегатов. Благодаря этому боевая машина получила значительный ресурс эксплуатации – 12 лет.

После завершения ремонта истребитель прошел летные испытания. Уже в ближайшее время он заступит на боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины.

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Ранее сайт "Сегодня" публиковал материал о том, сможет ли украинская авиация защитить небо. Военному руководству страны известно, что существует вероятность применения Россией авиации. В то же время военные отмечают, что украинские истребители, штурмовики и бомбардировщики способны выполнять задачи в рамках АТО, а вот в случае полномасштабного российского военного вторжения у нас возникнут большие проблемы.

Также мы писали, как в Украине обновляют авиацию ВСУ. Ожидается, что наши бомбардировщики смогут обходить ПВО, а самолеты-разведчики обнаружат даже замаскированные объекты.

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