ВСУ получили новые мобильные минометы: опубликовано видео

В одной из воинских частей прошли приемо-сдаточные испытания мобильных минометных комплексов Барс-8ММК

Минометный комплекс Барс-8ММК. Скриншот

Ранее в Украине был испытан мобильный миномет, а теперь в рамках государственного оборонного заказа первую партию такого вооружения получили военные и сразу же проверили.

Об этом сообщает "Милитарный портал".

В одной из воинских частей прошли приемо-сдаточные испытания мобильных минометов Барс-8ММК 4909 120 А. Эта система впервые поставляется в Вооруженные силы Украины. Во время приема были проверены основные тактико-технические характеристики, а также проведены стрельбовые испытания.

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В составе Барс-8ММК используются как отечественные, так и комплектующие производства стран-членов НАТО. Основная составляющая ММК – автоматизированная минометная система калибра 120-мм состоит, которая автоматически может развертываться и свертываться, также есть автоматизированная система наведения и управления огнем миномета, что обеспечивает отображение информации на электронной карте, подготовку вычисленных в автоматическом режиме установок для стрельбы, поражения целей и корректировки огня и контроль эффективности стрельбы.

Видео: "Укроборонсервис"

За счет автоматизации и интуитивности системы управления огнем Барс-8ММК обслуживается меньшим экипажем по сравнению с обычными минометными системами.

Как сообщали новости "Сегодня", в 2017 году в Киеве был представлен новый мобильный минометный комплекс. По данным разработчика, UKR-MMC предназначен, в первую очередь, для огневой поддержки мотопехотных подразделений ВСУ.

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