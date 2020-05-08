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ВСУ получили партию модернизированных танков: фото

8 мая, 05:01

Сергей Мартынец

Львовский бронетанковый завод в будущем намерен взяться за более современные танки Т-80

Вооруженные силы Украины получили новую партию танков, которые модернизировал Львовский бронетанковый завод. Военные получат четыре танка Т-64 и два Т-72, сообщает "Укроборонпром".

Директор завода Виктор Андрощук рассказал, что часть бронетехники пришлось восстанавливать в условиях карантина, но в сжатые сроки удалось организовать работу и вовремя передать военным бронетехнику.

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По его словам, также параллельно с выполнением государственного оборонного заказа, конструкторско-технологическое бюро предприятия работает над освоением капитального ремонта и модернизацией других видов гусеничной бронетехники, например, танков Т-80.

"Это длительный и трудоемкий процесс освоения новых видов техники, но мы ставим себе амбициозные задачи – освоение ремонта и модернизации всех видов бронетехники на гусеничном ходу, которые есть на вооружении в Вооруженных силах Украины", – сказал Андрощук.

Как сообщали новости "Сегодня", "Львовский бронетанковый завод" наладил модернизацию танков Т-64. Предприятие на танки образца 2017 года будет устанавливать новые прицельные комплексы, системы связи, улучшит броню.

Видео: Укроборонпром

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танки ВСУ Укроборонпром Т-72 Т-64 Львовский бронетанковый завод

Источник: Сегодня

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